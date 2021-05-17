Группа «Борлас» разработала план внедрения биллинговой системы для «Уралэнергосбыт»

Группа «Борлас» сообщает о завершении работ в рамках создания концептуального проекта внедрения автоматизированной системы управления сбытовой деятельностью для ООО «Уралэнергосбыт».

В контур масштабного как по функциональности, так и по организационному объему проекта вошли все аспекты деятельности ООО «Уралэнергосбыт» – от управления приборами учета и контроля энергопотребления, формирования начислений и счетов до оптимизации сбора дебиторской задолженности и претензионно-исковых работ.

Детальный план внедрения биллинговой системы (расчеты за услуги электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, капитального ремонта) на базе Oracle Utilities Customer to Meter (C2M) и иных решений Oracle Utilities рассчитан на 27 месяцев.

Директор по ИТ ООО «Уралэнергосбыт» Золотарев Андрей Вадимович подчеркнул: «Проанализировав результаты выполненного проектирования, мы убедились, что внедрение данной системы позволит нам организовать в единой системе управления сбытовыми процессами по всем категориям абонентов для различных услуг, оптимизировать бизнес-процессы, ускорить производственные циклы и достигнуть независимости от сопровождения системы сторонними организациями. Мы объявили конкурс для разработчиков и интеграторов и остановили свой выбор на Группе «Борлас». Первый опыт сотрудничества был плодотворным и комфортным».

Вице-президент Группы «Борлас» Аркадий Александрович Карев, в свою очередь, рассказал: «ООО «Уралэнергосбыт» получил детализированное техническое задание и концептуальный проект для дальнейшего внедрения автоматизированной информационной системы. Нами была разработана стратегия внедрения системы, определены этапы и очередность их выполнения. Мы уделили пристальное внимание таким обязательным составляющим проекта, как обучение персонала и миграция данных, а также созданию на площадке заказчика Центра Компетенции».