Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Группа «Борлас» и «Рассвет» сообщили о завершении внедрения автоматизированной системы агроуправления «Борлас АгроСистема». Решение позволит повысить эффективность землепользования, автоматизировать планирование и контроль процессов выращивания сельскохозяйственных культур, обеспечить выполнение заданных технологических производственных процессов и информационную поддержку принятия управленческих решений на всех уровнях. Система построена на базе специализированного программного комплекса Oracle JD Edwards и собственных разработок группы «Борлас».

Разработанная и внедренная группой «Борлас» система представляет собой комплекс бизнес-приложений для управления производством в режиме реального времени на любом из этапов полного производственного цикла в среднем и крупном агрохолдинге - от оптимизации земельных ресурсов, предпосевного планирования, выращивания и сбора урожая с/х культур (растениеводства) до его переработки и реализации.

Среди основных целей решения «Борлас АгроСистема»: переход к управлению каждым полем, реализация принципов «точного земледелия», сокращение сроков принятия управленческих решений и повышение качества за счет предоставления оперативной и достоверной информации, наладка автоматизированного контроля над технологией выращивания, повышение эффективности землепользования, работы сельхозтехники, использования удобрений за счет более точного планирования, сокращение трудозатрат на подготовку производственных документов и отчетов, использование всех информационных систем холдинга в едином информационном пространстве.

Елена Бутова, руководитель центра агрокомпетенций «Борлас» отметила: «Мы участвовали в проекте на всем его протяжении, начиная со стадии разработки технического задания. Специалисты компании «Рассвет» обратились к нам, чтобы мы помогли формализовать и структурировать методические материалы, которые легли в основу будущей системы. Мы тщательно изучили каждый производственный процесс, который имеет место в растениеводстве, соотнесли с базовым функционалом нашего решения и доработали его под требования заказчика (всего свыше 80 доработок). В настоящее время функциональные возможности «АгроСистемы» поддерживают производственные процессы в течение всего сельскохозяйственного года – от планирования будущего сезона до уборки урожая и анализа результатов».

Дмитрий Дубовиков, главный агроном «Рассвета», сказал: «В сложной обстановке, сложившейся в этом году, особенно важно максимально использовать автоматизированные системы управления производством. Внедрив «Борлас АгроСистема», мы получили мощный инструмент управления и контроля. Сезон этого года – планирования и сев, мониторинг полей агрономами, сбор урожая и его анализ, мы будем проводить уже с полномасштабной поддержкой системы на каждом шаге. Планируем тиражировать решение в те подразделения, которые не были задействованы в проекте. По мере внедрения в компании различных инструментов точного земледелия совместно с Группой «Борлас» будем расширять аналитические возможности «АгроСистемы» и повышать степень автоматизации отдельных операций».

Автоматизированная система агроуправления «Борлас АгроУправление» получила свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ, была презентована коллегам из агросектора руководителями совместной рабочей группы на международной отраслевой конференции. «Борлас АгроСистема» удостоена золотой медали Министерства сельского хозяйства РФ в рамках конкурсной программы XXI агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019».

Другие материалы рубрики

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России

В России появилось первое производство гибкой электроники

В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»

В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей

Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Показать еще

Наука

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках