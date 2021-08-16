Corpsoft24 внедрила СЭД для ГК «Пивоваренный дом Бавария»

Corpsoft24 завершила проект по созданию единой системы электронного документооборота и архива документов для группы компаний «Пивоваренный дом Бавария».

В ГК «Пивоваренный дом Бавария» входят три предприятия – «Агрофирма ФАТ», «ФАТ-Агро» и «Рестораны Бавария» – работающие в сфере производства, сельского хозяйства ресторанного бизнеса. По мере развития и увеличения присутствия на рынке усложнялись бизнес-процессы группы компаний, требовалось обеспечить взаимодействие подразделений и быстрое принятие управленческих решений.

«До начала проекта у ГК «Пивоваренный дом Бавария» не было единого электронного архива. Функционирующая на тот момент система документооборота лишь частично закрывала потребности растущего бизнеса. Развитие существующей системы было попросту нецелесообразным, а поддержка являлась узким местом, создающим дополнительные риски», – отметил Дмитрий Пучков, заместитель генерального директора Corpsoft24.

Перед специалистами Corpsoft24 стояла задача создать единую СЭД на базе электронного архива документов, чтобы повысить прозрачность процессов, оптимизировать их обработку, снизить трудозатраты, уменьшить количество бумажного документооборота, разграничить доступ к данным внутри организации и обеспечить контроль сроков выполнения задач сотрудниками.

В качестве новой платформы СЭД была выбрана система «1С: Документооборот 8 Корп». Проект стартовал в июне 2020 г. и занял около полугода. С момента ввода системы в промышленную эксплуатацию (через 7 месяцев после старта) и до момента окончания гарантийной поддержки системы (еще 6 месяцев), количество электронных документов в системе выросло в несколько десятков раз с 50 до более чем 3 тыс. ежемесячно. Автоматизация охватила широкий спектр внутренних процессов – от договорной работы и заявок между подразделениями до согласования отчетов для руководства и проектной работы.

«Нам удалось создать единое информационное пространство документооборота в компании: это сразу отразилось на качестве работы сотрудников и менеджмента «Баварии». Степень вовлеченности сотрудников компании в процессы электронного документооборота заметно возросла. Стали видны узкие места, появился повод улучшить и упростить некоторые цепочки. Это значительно добавило управляемости и прозрачности работе, что будет иметь долгосрочный позитивный эффект для бизнеса», – отметил Дмитрий Пучков.

В новой системе документооборота ГК «Пивоваренный дом Бавария» работают 250 пользователей. В будущем планируется развивать функциональные возможности решения, интеграцию с «1С:ERP», а также внедрить мобильное приложение.