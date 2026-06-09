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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200491
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Wong Jane Вонг Джейн

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Хакеры массово взломали аккаунты пользователей Instagram*, зная только их никнеймы 2
26.02.2020 Google и «Яндекс» видят и индексируют чаты WhatsApp и Telegram с детским порно 1
15.04.2019 В Facebook вернется функция, силой отнятая у пользователей много лет назад 2
10.05.2018 Twitter разрабатывает защищенный мессенджер 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Wong Jane и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4625 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1698 2
Telegram Group 2965 2
X Corp - Twitter 2940 2
Google LLC 12741 1
Cellebrite 24 1
Yahoo! 3728 1
Meta Platforms 184 1
Apple Inc 13215 1
Yandex - Яндекс 9294 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1212 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7202 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5216 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9470 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2730 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11874 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26956 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1577 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7671 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13028 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13437 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1212 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2823 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2363 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1053 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2772 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 723 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 200 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 359 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18225 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7521 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5268 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8375 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 609 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1445 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 514 1
Google Android 15303 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7655 1
FreePik 1865 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Мельникова Анастасия 440 1
Гинятуллин Роман 61 1
Cox Chris - Кокс Крис 6 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 1
Daniels Chris - Дэниелс Крис 2 1
Stone Andy - Стоун Энди 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 2
Израиль 2860 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1876 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8284 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3198 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7475 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3879 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1646 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4809 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 741 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 798 1
NYT - The New York Times 1102 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
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