Индексная книга (каталог) CNews*
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Wong Jane Вонг Джейн
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 7
Wong Jane и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4625 3
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1698 2
|Telegram Group 2965 2
|X Corp - Twitter 2940 2
|Google LLC 12741 1
|Cellebrite 24 1
|Yahoo! 3728 1
|Meta Platforms 184 1
|Apple Inc 13215 1
|Yandex - Яндекс 9294 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 3
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 2
|Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 514 1
|Google Android 15303 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7655 1
|FreePik 1865 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Мельникова Анастасия 440 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Cox Chris - Кокс Крис 6 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 1
|Daniels Chris - Дэниелс Крис 2 1
|Stone Andy - Стоун Энди 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167153 2
|Израиль 2860 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.