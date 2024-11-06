У остро нуждающегося в деньгах Intel отберут 10 млрд евро за то, что медлит в строительстве завода микросхем

Intel вновь теряет деньги

Корпорация Intel перенесла запуск нового крупного предприятия в пригороде Магдебурга (Саксония-Анхальт, Германия) на 2029-2030 гг. От средств, выделенных правительством Германии на развертывание площадки, американской корпорации, вероятно, придется отказаться, пишет Tom’s Hardware.

Ранее власти Германии согласились поддержать проект Intel в Магдебурге субсидиями на сумму в 10 млрд евро. По плану первый транш размером 3,96 млрд евро должен был быть перечислен компании в 2024 г. Однако Intel приняла решение заморозить ряд проектов в Европе, в том числе и по созданию предприятия Fab 29 в Магдебурге, отдав приоритет инициативам, реализуемым на родном для нее североамериканском континенте.

В результате предназначавшиеся Intel 10 млрд евро «зависли», их статус неясен, а немецким чиновникам придется принять решение, как распорядиться этими средствами. Консенсус по этому вопросу пока достигнут не был. Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) выступает за перераспределение неожиданно высвободившихся средств в интересах других отраслей. Министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), в свою очередь, настаивает на их сохранении в специальном фонде, администратором которого выступает возглавляемое им ведомство.

Intel Intel перенесла сроки запуска завода в Германии и рискует потерять 10 млрд евро, выделенных государством из « экологического » фонда

В ноябре 2024 г. CNews писал, что власти США разрабатывают план по спасению Intel, которая оказалась в затруднительном финансовом положении. Главный в мире поставщик х86-чипов получил $16 млрд чистого убытка и подпортил отношения с тайваньским контрактным производителем полупроводников TSMC. При этом Intel так и не получила государственную поддержку США, которая была ей обещана в рамках инициативы CHIPS And Science Act.

Магдебургский проект

Как сообщил CNews, летом 2023 г. правительство Германии приняло решение раздать бизнесу около 20 млрд евро на расширение производства полупроводниковой продукции на территории страны «с целью укрепления национального технологического сектора и обеспечения надежности поставок критически важных компонентов в условиях растущей геополитической напряженности».

На получение финансовой поддержки получили возможность претендовать как местные игроки, так и международные компании. Ожидалось, что распределение субсидий завершится к 2027 г. Уже тогда Intel называлась в числе главных потенциальных получателей финансовой поддержки государства, наряду с TSMC, Infineon Technologies и ZF Friedrichshafen.

Проект, реализуемый чипмейкером на территории страны, предусматривает строительство мегафабрики в Магдебурге по выпуску интегральных микросхем ангстремного класса.

«Ангстремная эра» для Intel, согласно дорожной карте компании, должна была наступить в первой половине 2024 г. Однако по плану до Магдебурга техпроцессы 20A или 2 нм (1А соответствует 0,1 нм) и более совершенные должны были добраться не ранее 2027 г.

Совокупный размер инвестиций в проект оценивался в 30 млрд евро, 10 млрд из которых приходились на субсидии правительства Германии.

После сообщения Intel о переносе сроков запуска Fab 29 перспективы проекта в Магдебурге в целом выглядят довольно туманно. В частности, остается непонятным, сможет ли Intel вновь претендовать на уже одобренные субсидии, если все же решится возобновить работы по проекту или же для этого придется полностью «обнулить» переговорный процесс. Александер Ширш (Alexander Schiersch) из Немецкого института экономических исследований (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung; DIW) оценивает вероятность возобновления работ в 50% – с учетом незавидного финансового положения, в котором оказалась Intel.

Если американский чипмейкер полностью откажется от планов по развертыванию производства в Магдебурге, то вовлеченным в проект сторонам также придется решать вопрос, касающийся судьбы земельного участка, выделенного под Fab 29 Intel. Территория была адаптирована под специфические нужды будущего промышленного комплекса. Поэтому у властей Германии могут возникнуть трудности с оперативным перепрофилированием объекта, отмечает Tom’s Hardware.

Субсидии немецких «экологов»

Источником финансирования проекта магдебургской фабрики Intel выступил национальной Фонд климата и трансформации (Klima- und Transformationsfonds; KTF). Он был учрежден правительством Германии в 2022 г.

Изначально предполагалось, что средства внебюджетного фонда будут направлены на декарбонизацию экономики, однако в дальнейшем спектр направлений, по которым организация направляет поддержку, был значительно расширен. В частности, в его задачи входит субсидирование проектов, связанных с внедрением чистых технологий производства, расширением применения возобновляемых источников энергии, повышением энергоэффективности и повсеместным переходом на электротранспорт (включая развитие электрозарядной инфраструктуры).