Сотрудник крупнейшего в мире производителя чипов взорвал своего коллегу за безделье и игнор

Трагические события на заводе TSMC

На Тайване завершился судебный процесс над сотрудником компании TSMC, который из-за личной неприязни взорвал мотоцикл коллеги при помощи самодельной бомбы, когда тот был неподалеку, пишет Tom’s Hardware.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) – крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем, штаб квартира которого расположена на Тайване. По мнению отдельных сотрудников компании в США, на ее предприятиях царит «брутальная корпоративная культура» и введены казарменные порядки.

В 2022 г. на парковке предприятия Fab 12 TSMC, расположенного в городе Синьчжу (Тайвань), сработало взрывное устройство. В результате один человек получил серьезные ранения, несколько других отделались испугом.

Фото: https://www.tsmc.com/ Конфликт между двумя сотрдуникам на одной из фабрик TSMC обернулся взрывом мотоцикла на парковке

Полиция оперативно задержала подозреваемого в организации взрыва. Им оказался сотрудник предприятия. В занимаемой им комнате заводского общежития были обнаружены улики, указывающие на причастность подозреваемого к изготовлению самодельной взрывчатки, в частности, остатки материалов.

Как все произошло

По информации местного издания United Daily News (UDN), сотрудник фабрики TSMC по фамилии Лай (Lai) находился в сложных личных и профессиональных отношениях с коллегой по фамилии Чэнь (Chen). Лай был недоволен тем, что Чэнь якобы постоянно бездельничал на работе и вместе с тем полностью его игнорировал.

В какой-то момент чаша терпения Лая переполнилась, и он принял решение наказать недруга, выбрав для этого крайне опасный способ. Согласно материалам дела, для этого мужчина самостоятельно изготовил бомбу с дистанционным управлением, в ее основу легли порох и «прочие пиротехнические составы».

14 января 2022 г. Лай залег в засаде неподалеку от парковки и ожидал пока Чэнь, у которого вот-вот должна была завершиться смена, подойдет к своему мотоциклу. Внутри багажника мотоцикла коллеги Лай предварительно разместил самодельную бомбу. Как только Чэнь приблизился к транспортному средству, Лай активировал устройство. Взрыв произошел в 5 вечера по местному времени.

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К счастью для Чэня, взрыв прогремел, когда тот находился на приличном расстоянии от эпицентра – дистанция до мотоцикла составляла около 30 метров, как это и задумывал Лай, по его собственному признанию. Поэтому инцидент не стал для него летальным, но тем не менее привел к серьезнейшим травмам. Осколки ранили его в подбородок, живот, руку и лоб. Кроме того, хирургам пришлось частично ампутировать Чэню мизинец на правой руке.

По данным UDN, в результате инцидента пострадало еще несколько человек, которые, как и Чэнь, в момент взрыва покидали территорию предприятия в конце рабочего дня. Однако в этом случае ущерба здоровью людей нанесено не было – сообщается об испорченной одежде и «разлетевшемся на части» iPhone одного из сотрудников.

Вердикт суда

Сторона обвинения вменяла Лаю попытку убийства, однако судья в ходе процесса пришел к выводу о том, что физическое устранение неприятного ему лица в планы подсудимого не входило. Поэтому приговор оказался куда более мягким, чем мог бы быть в противном случае – мужчина получил девять лет лишения свободы. Кроме того, он лишен политического права избирать и быть избранным сроком на семь лет.

Поиски бомб на заводах TSMC

В мае 2023 г. издание UDN сообщило о том, что инженеры TSMC в ходе регулярной проверки оборудования ищут «бомбы», спрятанные внутри оборудования для производства микросхем. Речь, впрочем, шла не о настоящих взрывных устройствах, а о записках со словом «бомба», спрятанных на территории предприятия.

Соответствующие мероприятия проводились руководством предприятий якобы для того, чтобы убедиться в качественном обслуживании «капризного» оборудования инженерами. Специалистов компании, которые по какой-либо причине не находили записку, символизирующую взрывное устройство, затем депремировали.