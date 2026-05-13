Из-за войны США против Ирана резко подорожали химикаты, незаменимые в производстве печатных плат и чипов

Новая угроза

Продолжающийся военный конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать угрозы для глобальных цепочек поставок, выстроенных представителями технологического сектора.

По сообщению Nikkei, цены на продукты нефтехимии, широко применяющиеся в полупроводниковой промышленности, резко пошли вверх в ходе войны США и Израиля против Ирана, помимо прочего, создавшей сложности логистического характера для большинства участников рынка.

Так, метанол, ксилол и другие органические растворители – важнейшие химикаты, применяемые в производстве промышленных смол – с марта 2026 г. подорожали не менее чем на 40%. Они, в свою очередь, необходимы в процессе производства фольгированных текстолитов (Copper Clad Laminate; CCL), на основе которых изготавливаются печатные платы и подложки интегральных микросхем. Эти компоненты являются неотъемлемой частью множества современных электронных устройств: от смартфонов до ИИ-серверов и автомобилей.

FreePik

По данным TrendForce, на стеклоткань, обеспечивающую механическую прочность и диэлектрические свойства фольгированных стеклотекстолитов, в структуре затрат на их изготовление приходится 19%. Расходы на смолы (например, эпоксидную) и медную фольгу составляют 26% и 46% соответственно.

Крупные поставщики, снабжающие производителей CCL химикатами, уже начали поднимать цены, констатирует Nikkei. Китайская Kingboard Laminates Holdings сделала это дважды за один лишь только апреля 2026 г. Отдельные категории продукции японской Mitsubishi Gas Chemical подорожали на 40% во втором полугодии 2025 г. и еще на 20% в I квартале 2026 г.

Прекращение роста цен на сырье не спасет ситуацию

Как отмечает китайское издание Commercial Times, институционные инвесторы называют повышение цен на сырье основной причиной удорожания фольгированных стеклотекстолитов в первой половине 2026 г. Однако даже стабилизация – во втором полугодии 2026 г. – стоимости ранее упомянутых промышленных смолы и органические растворители не остановит рост цен на CCL-продукцию, относящуюся к верхнему ценовому сегмент.

Процесс удорожания продолжит поддерживать высокий спрос на высокопроизводительные ускорители вычислений (GPU, ASIC) и быстрые сетевые коммутаторы, используемые для развертывания инфраструктуры дата-центров.

Аналитики считают, что спрос на высококачественный фольгированный стеклотекстолит будет оставаться на высоком уровне вплоть до конца 2027 г. В связи с этим прогнозируется его дефицит – в краткосрочной перспективе.

Возможный дефицит гелия по-прежнему вызывает беспокойство

Проблемы с поставками гелия и металлов вызывают не меньшую озабоченность представителей полупроводниковой отрасли. Так, Nikkei отмечает, что ограничения на проход торговых судов через Ормузский пролив, возникшие в ходе конфликта США и Израиля с Ираном, создают серьезные сложности для поставщиков и покупателей гелия.

Для транспортировки жидкого гелия морем применяются специальные криогенные контейнеры-цистерны. Сравнительно небольшое количество поставщиков и строгие требования к его транспортировке – фактор, который будет продолжать оказывать влияние на ситуацию на рынке гелия даже после урегулирования конфликта.

Существующие трудности с поставками привели к подорожанию гелия в Китая в несколько раз с начала войны. Оно обусловлено в том числе и проблемами Катара, граничащего с Ираном по морю, который контролирует примерно 33% мирового рынка гелия.

В конце марта 2026 г. власти Южной Кореи, которая является родиной таких гигантов полупроводниковой промышленности как Samsung Electronics и SK Hynix, заверили, что поставкам гелия в страну ничего не угрожает – его запасов якобы хватит до начала лета 2026 г.