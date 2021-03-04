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Mail.ru Group представила аудированную отчетность по МСФО за 2020 год

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group публикует аудированную отчетность в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за 2020 год. В начале прошлого года компания давала прогноз по выручке на уровне 103-105 млрд рублей. Затем из-за коронавируса и его последствий для всей экономики прогноз был отозван: так сделали почти все мировые компании. По итогам второго квартала 2020 года его вернули почти к доковидным показателям -- свыше 100 млрд рублей.

Совокупная сегментная выручка компании выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 107 428 млн руб. Доля высокомаржинальной рекламы снизилась (рост 10,2% в Q4 и 5,2% за год), зато существенно выросла игровая выручка (30,4% год-к-году за 2020).

Вследствие того, что игровой бизнес требует больших затрат, а также активных инвестиций в новые направления, EBITDA за четвертый квартал снизилась на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за год — на 7,3% до 27,0 млрд руб. Рентабельность составила 25,1%, что соответствует прогнозному диапазону (24—27%).

Несмотря на это изменение структуры, по итогам четвертого квартала превышен консенсус-прогноз «Интерфакса» по выручке (32 979 млн рублей против 30 481 млн рублей) и Ebitda (7 313 млн рублей против 7 145 млн рублей).

В 2021 году выручка, как ожидается, вырастет на 18—21% и составит около 127—130 млрд руб., а рентабельность по EBITDA повысится по сравнению с 2020 годом.

Несмотря на неблагоприятные условия на рынке рекламы, выручка компании от рекламы росла на протяжении всего 2020 года — в четвертом квартале рост составил 10,2% (по сравнению с 5,3% в третьем квартале), а за год — 5,3%. Как и раньше, основной вклад внесла «Вконтакте» — рост ее выручки в четвертом квартале составил 17,2% в годовом сопоставлении (в третьем квартале — 12,9%),

Абсолютная выручка «Вконтакте» за 2020 год выросла на 14,9% и составила 25,4 млрд руб.: таким образом, с 2014 года она увеличилась более чем в пять раз. Соцсеть сохраняет курс на удвоение показателя за 2018 год (тогда выручка составила 18,4 млрд руб.) к концу 2022 года.

MY.GAMES по-прежнему растет быстрее мирового рынка игр: в 2020 году рост составил 30,4% (до 40,7 млрд руб.), а в четвертом квартале — 27,1% (до 11,1 млрд руб.). 2020 год оказался беспрецедентным для игрового направления — так, во втором квартале был зафиксирован рост на 47%. Но несмотря на высокую базу, ожидается, что франшизы и другие существующие продукты, а также проекты, реализация которых еще не начата, обеспечат MY.GAMES двузначный органический рост в 2021 году. Ожидается, что EBITDA MY.GAMES в 2022 году вдвое превысит значение 2018 года (5 млрд руб.), а показатель 2021 года будет свидетельствовать об уверенном движении к поставленной цели.

«Юла» продолжила рост: выручка проекта за 2020 год составила 3 млрд руб. (+43% в годовом сопоставлении) при значительном снижении уровня убытков по EBITDA (-2,2 млрд руб.). В 2021 ожидается выручка «Юлы» на уровне 3,6—3,9 млрд руб., и приближение к самоокупаемости сервиса.

Выручка консолидированных образовательных онлайн-сервисов Skillbox и GeekBrains в четвертом квартале выросла в 3,1 раза в годовом сопоставлении (до 2,6 млрд руб.). Выручка за год в размере 6,1 млрд руб. превысила целевой показатель (не менее 5 млрд руб.). По прогнозам, темпы роста сервисов онлайн-образования в 2021 году превысят 30%, несмотря на ожидаемую нормализацию рынка в связи с выходом из пандемии. Направление онлайн-образования приносит прибыль, и планируется, что в дальнейшем ввиду значительного масштаба деятельности и доказанной рентабельности оно будет выделено в отдельный сегмент финансовой отчетности компании.

В прошлом году компания вышла на Московскую биржу, в результате чего ликвидность ГДР в 2020 году выросла более чем на 600% в годовом сопоставлении, а в декабре Mail.ru Group была включена в крупнейшие индексы MSCI.



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