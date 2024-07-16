«Диасофт» содействует страховым компаниям в переходе на МСФО (IFRS) 17

«Диасофт» содействует страховым компаниям в переходе на МСФО (IFRS) 17. Об этом CNews сообщили представители «Диасофта».

В соответствии с указанием Банка России № 6219-У от 16.08.2022 г., уже с 1 января 2025 г. все страховые компании должны предоставлять финансовую отчетность по новому стандарту учета договоров страхования МСФО (IFRS) 17. Применение нового стандарта требует существенных изменений в подходах к учету страховых контрактов. Для перехода на МСФО (IFRS) 17 необходима серьезная подготовка: например, участники рынка отмечают сложность выбора и внедрения импортонезависимых решений для учета по МСФО 17.

Компания «Диасофт» еще в 2023 г. реализовала функционал для учета договоров страхования в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 в программном продукте «Финансы и отчетность». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Insurance и обеспечивает весь необходимый цикл расчетов: группировку денежных потоков в соответствии с заданными настройками; дисконтирование денежных потов; расчет маржи при первоначальном признании; расчет показателей при формировании последующей оценки таких как изменение маржи, изменение рисковой правки, финансовые расходы и доходы, выручка, изменения, применимые к услугам отчетного и будущих периодов, а также прочие доходы и расходы по страхованию; формирование проводок в рамках положений 774-П, 775-П, 803-П; формирование оперативной отчетности по счетам учета; формирование отчетности в рамках положения 728-П по запросу.

Максим Шельпяков, директор департамента «Страхование» компании «Диасофт»: «Для миграции со старых стандартов на МСФО (IFRS) 17 недостаточно просто установить соответствующий программный продукт. Требуется также доработка и настройка систем операционного и финансового учета. В настоящее время специалисты компании «Диасофт» реализуют такие проекты для ряда клиентов, среди которых страховые компании из топ-30. К каждому клиенту в рамках доработок применяется индивидуальный подход с учетом IT-ландшафта компании, требований к взаимодействию с другими системами, положений учетной политики. Мы помогаем страховым компаниям заранее осуществить необходимую подготовку, чтобы перейти на новый стандарт своевременно и с наименьшими трудозатратами».

Функционал продукта «Финансы и отчетность» для учета договоров в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 может применяться как в компаниях, использующих данный продукт, так и у заказчиков, использующих другие учетные системы. Это позволит страховым компаниям с любым ИT-ландшафтом выполнить требования регулятора.