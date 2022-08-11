Финансовые результаты VK за второй квартал 2022 года

Общая выручка VK по МСФО выросла на 11% год к году и составила 32,8 млрд руб. Общая скорректированная выручка выросла на 4% год к году и составила 31,1 млрд руб. Основным драйвером роста стала онлайн-реклама. Об этом CNews сообщили представители VK.

Во II квартале 2022 г. выручка VK от рекламы выросла на 28% год к году и составила 14,3 млрд руб, показав значительное ускорение относительно 6% год к году в I квартале 2022 г. Рекламная выручка увеличилась за счет притока рекламодателей в связи с ростом аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK. По данным Mediascope, охват «Вконтакте» в июне 2022 г. составил 83% российской интернет-аудитории, причем 53% пользователей посещали платформу ежедневно. Время, которое пользователи проводят в соцсети, выросло на 7% с января по июнь 2022 г. Среди рекламодателей VK наиболее активным оказался сегмент среднего и малого бизнеса (СМБ). Рост количества платящих рекламодателей в сегменте СМБ во II квартале 2022 г. составил 89% год к году, а выручка VK от рекламы СМБ увеличилась в 2,5 раза.

Во II квартале 2022 г. компания запустила следующие продукты: российский магазин приложений RuStore, игровую площадку VK Play, отдельные мобильные приложения «VK мессенджер», «VK звонки», «VK клипы», единую платформу для рекламодателей «VK реклама». Новые запуски и агрессивное продуктовое развитие, направленное на рост аудитории, вовлеченности и увеличение выручки в будущем, привели к повышению расходов на персонал и маркетинг и, как следствие, сокращению EBITDA во втором квартале. Численность сотрудников VK выросла на 13% год к году. Мы также увеличили инвестиции в маркетинговое сопровождение запущенных продуктов.

Выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» по МСФО во II квартале 2022 г. выросла на 23% год к году — до 17,4 млрд руб. Рост сегмента ускорился относительно показателей первого квартала 2021 г., когда выручка сегмента выросла на 9% в годовом исчислении до 14,6 млрд руб. Скорректированная выручка выросла на 22% год к году — до 17,2 млрд руб. Основными статьями дохода являются реклама и пользовательские платежи. «Вконтакте» остается главным источником выручки и сохраняет лидирующую позицию среди социальных сетей в России. Средняя месячная аудитория выросла на 5,5% год к году и достигла 75,7 млн пользователей, средняя дневная аудитория выросла на 4,5% год к году и составила 49,1 млн пользователей. «VK видео» во II квартале 2022 г. достиг рекордного уровня в 2,35 млрд просмотров в день.

Выручка сегмента «Игры» по МСФО во II квартале 2022 г. сократилась на 5% и составила 10,4 млрд руб. Скорректированная выручка сократилась на 17% и составила 9,2 млрд руб. Сокращение выручки связано с тем, что доходы этого сегмента номинированы в иностранной валюте, укрепление курса рубля оказало на них влияние. Число пользователей игр растет: средняя месячная активная аудитория увеличилась на 24,6% год к году и составила 26 млн пользователей. Скорректированный показатель EBITDA сегмента «Игры» во II квартале 2022 г. снизился до 600 млн руб. год к году.

Выручка сегмента «Образование» по МСФО выросла на 30% год к году — до 2,6 млрд руб. Скорректированная выручка выросла на 4% год к году — до 2,3 млрд руб. Убыток по скорректированной EBITDA сократился год к году и составил 400 млн руб. Уровень скорректированной маржинальности по EBITDA значительно улучшился год к году. Во II квартале 2022 г. показатель составил -16% в сравнении с -44% за аналогичный период 2021 г.

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Скорректированная выручка и выручка по МСФО сегмента «Новые инициативы» сократилась на 9% до 2,5 млрд руб. во II квартале 2022 г. в основном из-за переноса учета рекомендательных систем из этого сегмента в «Социальные сети и коммуникационные сервисы». В связи с усилением инвестиционной активности в новые продукты скорректированный убыток по EBITDA увеличился до 3,1 млрд руб. Именно в рамках данного сегмента были произведены запуски таких масштабных новых продуктов как VK Play, RuStore, запущены «VK мессенджер» и отдельные приложения «VK звонков» и «VK клипов». Выручка B2B-проектов, входящих в этот сегмент, превысила 1 млрд руб. во II квартале 2022 г., что на 43% выше аналогичного периода 2021 г. Главным источником выручки остается VK Cloud Solutions, выручка которого удвоилась во II квартале 2022 г. год к году. Сервисы корпоративных коммуникаций показали самые высокие темпы роста, увеличив выручку в 6,5 раза во II квартале 2022 г. по сравнению с 2021 г. Ежедневные просмотры «VK клипов» во II квартале 2022 г. выросли в 2,5 раза год к году и составили в среднем 688 млн. Количество опубликованных клипов увеличилось в 4,4 раза, а число создателей контента выросло в 2,3 раза год к году. Сервис запустил новую систему рекомендаций для зрителей: бесконечная лента подстраивается под интересы пользователей и перестраивается в режиме реального времени.

Общая чистая прибыль по МСФО составила 3,6 млрд руб. Общий скорректированный чистый убыток компании составил 3,4 млрд руб. преимущественно из-за эффекта курсовых разниц. Общая скорректированная EBITDA VK сократилась на 37% год к году — до 4,2 млрд руб.

С учетом повышенного уровня макро и геополитической неопределенности компания пока воздерживается от прогнозов.