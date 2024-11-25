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ПАО «Софтлайн» объявляет о проведении первого после переизбрания заседания Совета директоров

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о проведении первого после переизбрания заседания Совета директоров ПАО «Софтлайн», назначенного на 26 ноября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В ходе заседания переизбранный (в связи с заменой одного из членов Совета директоров) Совет директоров компании, в частности, примет решение об избрании председателя Совета директоров компании, а также решение об избрании комитетов при Совете директоров: комитет по аудиту; комитет по стратегии и сделкам слияний и поглощений; комитет по вознаграждениям и номинациям.

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Эти корпоративные действия являются стандартными при избрании Совета директоров. О других вопросах, которые будут рассмотрены в ходе заседания, раскрыто в сообщении.

Владимир Лавров, генеральный директор ПАО «Софтлайн»: «Мы продолжаем следовать лучшим практикам корпоративного управления, среди основных принципов которого — защита прав и интересов акционеров. Текущая структура управления отвечает высочайшим стандартам качества и полностью соответствует требованиям регуляторов. Комитеты при Совете директоров, которые будут избраны в ходе ближайшего заседания, были созданы в 2023 г. для предварительного детального рассмотрения наиболее важных вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и подготовки соответствующих рекомендаций ему. Как и ранее, ключевые комитеты возглавляются независимыми директорами, что обеспечивает прозрачность принятия решений. Совет директоров и ключевые руководители компании ставят своей целью обеспечение роста капитализации группы, в том числе через программы мотивации руководителей и сотрудников компании».

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