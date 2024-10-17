ПАО «Софтлайн» объявляет о погашении Банком развития Белоруссии части облигаций из портфеля группы и объявляет, что Совет директоров ПАО «Софтлайн» рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций компании

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о погашении Банком развития Белоруссии облигаций, имеющихся в портфеле группы. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Дочерние предприятия группы, держатели вышеназванных ценных бумаг, в результате текущего погашения получили около 2,95 млрд руб. С учетом накопленного купонного дохода цена реализации составила 110,125% от номинала.

Также группа объявляет о созыве заседания Совета директоров компании, в рамках которого, помимо прочего, будет рассмотрен вопрос об обратном выкупе акций ПАО «Софтлайн» в связи с рекомендацией менеджмента компании, который считает рыночную стоимость ПАО «Софтлайн» недооцененной.

Менеджмент компании предлагает утвердить программу выкупа в размере 5% от уставного капитала ПАО «Софтлайн» длительностью в 12 месяцев. Заседание Совета директоров Компании назначено на 22 октября 2024 г., где будут рассмотрены вопросы о количественных характеристиках выкупа, целях выкупа и иных параметрах.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Рекомендации Совету директоров в отношении обратного выкупа акций ПАО «Софтлайн» адресованы в связи с тем, что мы считаем нашу Компанию недооцененной рынком относительно ее фундаментальных характеристик. Мы уверены в перспективах развития бизнеса Группы благодаря четко выстроенной стратегии, которая уже показывает результаты: в каждом отчетном периоде валовая прибыль и рентабельность Компании значительно растут за счет интенсивного развития портфеля собственных высокорентабельных решений. И в будущем, по нашим прогнозам, основные финансовые показатели Компании будут расти еще быстрее, в том числе, за счет активно реализуемой M&A стратегии и раскрытия акционерной стоимости создаваемых внутри компании продуктовых кластеров, которые мы нацелены выводить на рынок капитала. Мы серьезно относимся к нашей задаче по созданию акционерной стоимости Группы и ставим соблюдение интересов наших миноритарных акционеров в качестве одного из важнейших приоритетов».

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Ликвидность, полученная нами сегодня благодаря своевременным инвестиционным решениям, в условиях дорогого долгового финансирования крайне выгодна для нас и полезна для нашего бизнеса.

Мы довольны финансовым результатом, полученным от инвестирования в долговые инструменты, но в будущем мы планируем сосредоточиться на максимизации доходов от операционной деятельности Группы и повышении капитализации Компании».