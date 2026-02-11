Все на завод. ИТ-отрасль больше не первая по зарплатам – сварщикам платят больше ИТ-шников с многолетним стажем

Профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой в России в начале 2026 г. Специалистам, способным собирать конструкции из металла, платят ощутимо больше, чем представителям редких ИТ-профессий, включая DevOps-инженеров. При этом им не нужно тратить годы на высшее образование – курсы с освоением азов сварки можно пройти за несколько недель.

Работать руками, а не за монитором

Российская ИТ-отрасль перестала предлагать самые высокие зарплаты в стране. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы hh.ru, теперь больше других в России получают сварщики. Более того, отрыв от ближайших конкурентов, представляющих как раз ИТ-сферу, внушительный.

ИТ-отрасль в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимает два места из топ-3, но лишь второе и третье. Так, DevOps-инженеры в России получают 216,8 тыс. руб. в месяц (медианная зарплата, январь 2026 г.), дата-сайентисты – 250 тыс. руб. в месяц. А вот медианная зарплата российского сварщика – 267,3 тыс. руб.

При этом для работы в ИТ очень часто требуется наличие высшего образования, желательно именно профильного. На получение диплома придется потратить минимум четыре года жизни.

Rob Lambert / Unsplash Никакой ИИ не заменит сварщиков и представителей других рабочих профессий

Сварщикам высшее образование не требуется, к тому же существует множество курсов, где базовые необходимые для начала работы знания можно получить за несколько недель. После них сразу перейти к практике, то есть к получению опыта и денег.

Конкурентов много

Если взглянуть на топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в России по итогам января 2026 г., то ИТ-отрасль представлена в нем лишь тремя специальностями. Помимо DevOps-инженеров и дата-сайентистов есть еще системные аналитики, но они на седьмом месте с медианной зарплатой 188,6 тыс. руб.

По размеру зарплаты системных аналитиков обгоняют брокеры (190 тыс. руб.), геологи (197,9 тыс. руб.) а также агенты по недвижимости, то есть риэлторы. Их медианная зарплата в первом месяце 2026 г. составила 203 тыс. руб. Опять же, чтобы показывать квартиры потенциальным покупателям или арендаторам, высшее образование не нужно, как и среднее специальное. Впрочем, курсы риэлторов, как выяснила редакция CNews, в России существуют – они длятся от нескольких недель до нескольких месяцев.

Как сообщила CNews директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, предложения для специалистов из топ-5 этого рейтинга «сегодня в среднем в 2,5-3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом». «В январе (2026 г. – прим. CNews) она составила 81 310 руб. В лидеры по уровню предлагаемых доходов чаще всего попадают дефицитные специальности, а также профессии, предполагающие работу вахтовым методом и/или в сложных климатических условиях», – добавила Мария Игнатова,

А что же курьеры

В последние два года ИТ-отрасль конкурировала по уровню зарплат со службами доставки и успела проиграть им в этом плане. Как сообщал CNews, к концу 2024 г. курьеры стали зарабатывать больше многих ИТ-специалистов.

Однако к концу января 2026 г. курьеры не только выбыли из топ-5, но и едва удержались в топ-10 самых высокооплачиваемых работников по версии hh.ru. В нынешнем рейтинге они на девятой позиции с медианной зарплатой 166,5 тыс. руб. Впереди них – главные инженеры проекта (175,3 тыс. руб.), позади – электромонтажники (160 тыс. руб.).

К тому же службы доставки постепенно отказываются от курьеров. В январе 2026 г. CNews писал, что их все чаще заменяют на роботов-доставщиков – роверов.

Программисты почти хвосте

Во второй половине рейтинга hh.ru ИТ-отрасль заняла три места. Почти в конце списка находятся аналитики данных и BI-аналитики.

Эти специалисты разместились на 17 месте с медианной зарплатой 136,7 тыс. руб. На одну строчку выше расположились сетевые инженеры с 141,7 тыс. руб.

Разработчики ПО и программисты в течение долгого времени лидировали по размерам зарплат, в том числе и непосредственно в ИТ-отрасли. Некоторые из них могли получать сотни тысяч рублей в месяц, но это зависит от языка, на котором они пишут, и городе, в котором работают. Однако в 2025 г. зарплата некоторых разработчиков ПО хоть и выросла, но не превысила инфляцию, что сделало их фактически беднее, чем годом ранее.

В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий hh.ru за январь 2026 г. программисты существенно отстали от курьеров. Пока медианная зарплата доставщиков еды и товаров составляет 166,5 тыс. руб., у разработчиков ПО она равна 150 тыс. руб.

Больше программистов получают прорабы (157,6 тыс. руб.) и геодезисты (159,6 тыс. руб.), меньше – машинисты и монтажники (по 146,9 тыс. руб.)