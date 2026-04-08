Программисту заплатите чеканной монетой. Российское ПО подорожало на 20% и останавливаться не намерено

В I квартале 2026 г. цены на российское ПО взлетели на 10-20% в зависимости от разработчика и конкретных программ. Покупатели такого софта вынуждены из своего кармана компенсировать компаниям высокую ключевую ставку ЦБ, возросшую налоговую нагрузку и увеличившиеся расходы на штат. Иностранных конкурентов у российских разработчиков почти не осталось – это тоже поощряет рост цен.

Готовьте ваши денежки

Российские разработчики программного обеспечения массово переписывают цены на свою продукцию. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей ИТ-отрасли, их расценки по итогам I квартала 2026 г. подскочили на 10-20% год к году.

Размер роста напрямую зависит от конкретной компании, а также от типа программного обеспечения. Важно ответить, что руки разработчикам в вопросе перманентной индексации цен развязала нынешняя геополитика – с 2022 г. из России ушли многие крупнейшие зарубежные разработчики ПО, и частный бизнес вынужден переходить на суверенные решения. В госсекторе свои правила диктует принудительное импортозамещение.

За минувшие четыре года из России ушли, по меньшей мере, Microsoft (Windows, Office), Oracle (ПО для баз данных, Java), SAP (системы ERP), Adobe (фото- и видеоредакторы) и Autodesk (САПР AutoCAD).

«В отдельных сегментах (узкоспециализированные ИT-решения, софт для кибербезопасности, инфраструктурное ПО – прим. CNews) рост цен достигает 30%, особенно там, где ограниченная конкуренция, – сказал «Коммерсанту» ИТ-директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян. – Базовое ПО прибавило 10-15% к стоимости лицензий и поддержки, сложные и дефицитные решения – 15-25%».

У всего есть причина

По информации издания, у российских разработчиков наготове целый список причин, позволяющих им индексировать цены и требовать с покупателей больше денег за тот же продукт. В их числе – общая инфляция в России, которая по итогам 2025 г. составила 5,6% (данные Росстата).

Причин снижать цены российские разработчики не видят

Другая причина – высокая ключевая ставка Центробанка. Чем она выше, тем выше ставки как по потребительским кредитам, так и по ссудам для бизнеса. Центробанк постепенно снижает ее – с 29 октября 2024 г. по 15 июня 2025 г. она составляла 21%, а на следующий день упала до 20%. 1 августа 2025 г. ключевую ставку снизили до 18%, 16 сентября – до 17%. 3 ноября 2025 г. она сократилась 16,5%, 6 января 2026 г. – 16%, 18 февраля 2026 г. – 15,5%.

27 марта 2026 г. состоялось последнее на момент выхода материала снижение ключевой ставки – до 15%. Таким образом, менее чем за год она уменьшилась на 6 процентных пунктов.

Налоги есть, а конкуренции нет

Игроки рынка отечественного ПО привели «Коммерсанту» еще несколько причин, из-за которых российские программы с каждым разом становятся все менее доступными. Одна из них – это низкая конкуренция в отдельных нишах, которая, как правило, объясняется уходом зарубежных разработчиков и небольшим количеством компаний, работающих в этом направлении.

Также разработчики упоминают изменения в налогообложении. Притом к нововведениям российские компании по созданию ПО готовятся заранее, повышая цены за месяцы до их вступления в силу.

Например, осенью 2025 г. над ними нависла угроза необходимости платить НДС, который, к тому же, с января 2026 г. вырос на 10%, составив 22% вместо прежних 20%. Как сообщал CNews, компании моментально приготовились задрать цены на свое ПО на 10-40%.

И это не единичный случай такого рода. В первой половине 2024 г. разработчики российского ПО стали очень активно и заблаговременно готовиться к возвращению налога на прибыль, который им подняли с 0% до 5% с 1 января 2025 г. Цены на их софт подскочили в среднем на 20% всего за несколько месяцев. Отметим, что для всех остальных компаний за пределами ИТ-сферы налог на прибыль на тот момент составлял 20%.

Вошло в привычку

Реагировать на изменения превентивно, то есть заранее, и именно повышением цен явно вошло у российских разработчиков ПО в привычку. «Осенняя дискуссия об отмене части льгот создала некую «инфляцию ожиданий», и часть поставщиков ПО заранее заложили эти риски в ценообразование», – сообщила «Коммерсанту» директор департамента e-commerce ГК «Корус Консалтинг» Мария Бар-Бирюкова.

Могло быть и хуже

Существует вероятность, что российское ПО могло бы дорожать еще быстрее, если бы не реестр отечественных программ Минцифры. Разработчики, чьи утилиты числятся в этом реестре получают не только доступ к госзакупкам, но и льготы на НДС.

Однако значительного роста цен не произошло, в том числе благодаря сохранению льготы на налог на прибыль и освобождение от НДС для фирм из реестра ИТ-компаний Минцифры, пишет «Коммерсант». НДС для них равен нулю вместо 22%, а налог на прибыль – 5% вместо всероссийских 25%. Помимо этого, таким компаниям полагаются пониженные страховые взносы.

К моменту выхода материала в этом реестре числилось около 20 тыс. российских ИТ-компаний.