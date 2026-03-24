I квартал 2026 г.: вакансий меньше, но работать некому

Итоги I квартала 2026 г. на рынке труда: вакансий меньше, конкуренция среди соискателей выше, но люди чувствуют себя на рынке труда уверенно. Главный парадокс: демография по-прежнему неблагоприятна, но работодатели сокращают найм, делая ставку на удержание старой гвардии вместо набора новых людей. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Вакансий на 20% меньше, а резюме на треть больше, чем год назад.

Рост зарплат все еще превышает инфляцию: по итогам января 2026 г. она составила 4,87% в Москве и 6% по России в целом. Самое показательное торможение отмечается в IT-сфере: динамика всего +5,6% за год (вспомним период 2020—2023 г., когда прирост превышал 20% за год).

Ритейл снова на первом месте среди сфер с наибольшим спросом на персонал. На второй строке — промышленность, на третьей — строительство, причем сокращение количества вакансий в этих сферах за год меньше, чем по рынку труда в целом. Рынок труда вернулся к расстановке сил, характерной для 2023 г., когда число вакансий в рознице превышало число вакансий в промышленности и строительстве (в период 2024—2025 г. ритейл уступал производству и строительной отрасли по объему спроса на персонал). Ритейл постоянно нуждается в кадрах: для этой отрасли характерен высокий коэффициент текучести персонала, рекрутинг ведется непрерывно.

Опрос российских работодателей, проведенный в феврале 2026 г., показывает, что массовые сокращения проводятся или планируются только в 2% компаний. Оптимизация численности персонала проводится в 13% организаций и планируется еще в 3%, компании расстаются прежде всего с неэффективными сотрудниками и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат.

Уровень безработицы по данным Росстата на январь 2026 г. составляет 2,2%. При этом мы помним, что вакансий стало меньше, — это означает, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, стали реже нанимать новых. Часть бизнес-задач ушедшего работника при этом может быть автоматизирована, а другая часть — распределена между оставшимися сотрудниками.

Из-за сохраняющейся сложной демографической ситуации компании бережно относятся к трудовым ресурсам. Даже организации, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, избегают увольнений и отдают предпочтение альтернативным мерам экономии, например, таким как введение режима неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели.

Сроки найма снижаются впервые за последние годы. Но найм персонала по-прежнему остается достаточно длительным процессом. Согласно опросу рекрутеров, средний срок закрытия управленческой вакансии сейчас составляет 30 дней, вакансии квалифицированного рабочего — 28 дней, линейного специалиста — 25 дней.

Дистанционные сотрудники сегодня есть в 35% компаний. В компаниях, которые практикуют удаленный формат, он затрагивает лишь небольшую часть коллектива. 3 из 4 респондентов (75%) указали, что на удаленке работает менее 10% сотрудников. Еще 13% работодателей сообщили, что удаленные сотрудники составляют от 10 до 20% штата. Вакансий на удаленке — 9—10% от всех предложений работы в России.

Несмотря на изменение баланса спроса и предложения на рынке труда, соискатели в целом чувствуют себя достаточно уверенно: число согласных на неофициальное трудоустройство низкое, готовность к снижению зарплатных ожиданий незначительная, готовность к релокации среди мужчин ниже (а именно среди представителей сильного пола традиционно больше готовых к переезду ради работы). Существенную роль в стабилизации настроений играет платформенная занятость: наличие альтернативных форм заработка, пусть и неквалифицированных, снижает страх перед потерей основного места работы.

Стало больше вакансий и резюме на подработку, совместительство, неполную занятость. Во многом это следствие активного распространения платформенной занятости в сферах без серьезных входных требований для кандидатов.

Новый стандарт для работодателя — универсальный специалист. Глубоко знает свою сферу + умеет работать с ИИ (ставить задачи, проверять, интерпретировать результаты). Бумеры в этом плане значительно более привлекательны для найма, чем поколение Z. Зумерам сложно. Причем джунам в ИT — тяжелее всего. Конкуренция среди молодых специалистов все выше, а количество вакансий без опыта все меньше.

Прогноз: массовых сокращений не будет, но объем найма продолжит снижаться. Зарплатные предложения будут увеличиваться только для высококвалифицированных специалистов. Рынок труда адаптируется, инструменты уже выбраны: платформенная занятость, оптимизация, ИИ, неполная занятость и т. д.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/