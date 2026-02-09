Российские ИТ-специалисты беднеют на глазах. Зарплата почти не растет, защиты от инфляции не осталось

В 2025 г. средние зарплаты в российской ИТ-отрасли почти не выросли. Если где и был рост, то чаще всего он оказывался ниже годовой инфляции, хотя не обошлось без неожиданных исключений. При этом поток желающих работать в ИТ не иссякает, что приводит к повышенному числу кандидатов на одну вакансию и может стать еще одним фактом замедления роста зарплат в этой сфере.

Зарплату поставили на удержание

В российской ИТ-отрасли по итогам 2025 г. зафиксировано снижение темпов роста зарплат. Чаще всего они были ниже уровня годовой инфляции, которая, согласно официальным данным «Росстата», в 2025 г. составила 5,59%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Хабра» за второе полугодие 2025 г.

Фактически это означает, что многие ИТ-специалисты хоть и стали получать немного больше, чем годом ранее, но при этом все равно обеднели.

Согласно исследованию, медианная зарплата в отечественной ИТ-индустрии показала минимальный рост в сравнении как с началом 2025 г., так и со второй половиной 2024 г. Она составила 183 тыс. руб.

Замедлению темпов роста зарплат отрасль обязана не Санкт-Петербургу и не Москве – в первую очередь в этом виноваты регионы. За пределами двух столичных регионов наблюдалось торможение роста зарплат в ИТ-сфере.

freepik ИТ-специалистам стало сложнее не замечать происходящее в экономике страны

Средняя зарплата ИТ-специалистов в нестоличных регионах составляет 159 тыс. руб., тогда как в Санкт-Петербурге им платят в среднем 200 тыс. руб. Самые богатые ИТ-шники по-прежнему обитают в Москве, где их средняя зарплата за отчетный период составила 230 тыс. руб. – на 71 тыс. больше, чем в регионах.

Инфляция дышит в затылок

Но даже столичные ИТ-специалисты ощутили на себе фактическое снижение собственных доходов. Их зарплаты выросли в среднем на 4%.

Это один из самых худших показателей среди всех российских регионов. Хуже ситуация обстоит, например, в Нижнем Новгороде, где зарплаты ИТ-работников выросли в среднем на 1%.

В лидеры внезапно вырвался город, находящийся в хвосте подавляющего большинства рейтингов, где фигурируют российские города-милионники – Волгоград. Как пишет «Коммерсант», здесь зарплаты работников ИТ-сферы за отчетный период выросли в среднем на 15%.

За Волгоградом следуют Челябинск и Омск с 14% и 13% соответственно. Замыкает топ-4 Ростов-на-Дону с 11-процентным ростом.

Мест не хватает

Согласно исследованию hh.ru, за первые восемь месяцев 2025 г. в России было открыто свыше 88 тыс. вакансий для одних только разработчиков ПО. С одной стороны, это много, с другой, выросло и количество желающих получить эту должность.

Вот только компании, открывающие эти вакансии, говорят, что квалифицированных кадров по-прежнему не хватает. Свою роль в этом играет оптимизация ИТ-бюджетов во многих компаниях, которая часто не подразумевает высокие темпы роста зарплат.

Как сообщила изданию HR-директор компании Postgres Professional Ксения Замуховская, пересмотр и сокращение ИТ-бюджетов – прямое следствие нынешней экономической ситуации в России. Компании стали осторожничать в пересмотре зарплат, так как неопределенность для бизнеса в стране растет, подчеркнула эксперт.

Один из итогов – более 18 резюме на одну вакансию в ИТ-сфере (статистика hh.ru). «Это неслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет», – сказала «Коммерсанту основатель «Школы проектного менеджмента» Айгюн Курбанова.

Все будет хорошо. Или нет

Не все видят негатив в том, что зарплаты российских ИТ-специалистов почти перестали расти и по темпам увеличения теперь часто не догоняют инфляцию. Например, руководитель проектов практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Ольга Вострикова сообщила изданию что стагнация медианной зарплаты в отрасли, равно как и ее отставание от инфляции – это «ожидаемая фаза зрелости российского ИT-рынка после структурной перестройки»

С ней частично согласен и директор по персоналу ИT-экосистемы «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») Александр Аверин. По его мнению, реалистичный диапазон роста зарплат в отрасли – 5-7% в среднем.

Он отметил также, что в некоторых направлениях, например, в ИБ и ИИ, сохранятся двузначные прибавки. «Там конкуренция за людей никуда не делась – и работодатели борются не только уровнем оклада, но и расширенным пакетом льгот, перекладыванием части дохода в годовые премии за результаты, мотивационные программы», – сказал он «Коммерсанту».

Ряд опрошенных изданием экспертов полагают, что в первой половине 2026 г. ситуация с зарплатами в российской ИТ-отрасли в лучшем случае не усугубится. Так, в компании Postgres Professional полагают, что доходы отечественных ИТ-шников или будут стагнировать, или вовсе начнут сокращаться. «Во втором полугодии (2026 г. – прим. CNews) многое будет зависеть от макроэкономических показателей и готовности компаний снова наращивать инвестиции в ИT», – добавили представители Postgres Professional.