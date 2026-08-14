Невыгодное начало. В России сокращаются зарплатные предложения для ИТ-джунов. Программистам предлагают все меньше денег, пока зарплаты водителей доросли до сотен тысяч

Начинающие ИТ-специалисты в России столкнулись с замедлением, а иногда и вовсе прекращением роста и даже падением зарплатных предложений. Хуже всего пришлось программистам на PHP – всего за несколько лет им стали предлагать на 13% меньше денег. При этом в профессиях, где не нужно высшее образование, например, водителям, платят сотни тысяч рублей, а вакансий для них – десятки тысяч по стране.

Зачем вам больше

В российской ИТ-отрасли зафиксировано отсутствие роста зарплатных предложений для начинающих специалистов – джунов. В некоторых случаях предлагать стали даже меньше, чем раньше, пишет ТАСС со ссылкой на кадровое агентство HRDirect. И это несмотря на инфляцию, рост налогов и цен.

Проблемы с зарплатными предложениям у разных ИТ-джунов тоже разные. Некоторым повезло больше – им пока что предлагают примерно столько же денег, сколько и два года назад. К таковым относятся разработчики, пишущие на Java, Python и С++, то есть на самых популярных языках программирования не только в России, но и в мире.

А вот тем, кто предпочитает PHP и Golang, живется явно сложнее. Как сообщили ТАСС в HRDirect, зарплатные предложения для таких специалистов за два года сократились на 13% и 12% соответственно.

wirestock / FreePik Ситуация с деньгами у начинающих ИТ-специалистов в России стремительно ухудшается

Например, джунам, освоившим Golang, в 2024 г. предлагали зарплату около 170 тыс. руб., а два года спустя – лишь в пределах 150 тыс. руб.

Некоторым повезло

Далеко не все специалисты, в той или иной степени связанные с ИТ в России, ощутили на себе стремление работодателей экономить на них. Например, зарплаты аккаунт-менеджеров в диджитал-секторе за те же два года выросли на 29%, у трафик-менеджеров зарплата выросла на 25%, а интернет-маркетологи и менеджеры по продажам стали получать больше на 20%.

У веб-дизайнеров тоже есть рост зарплат – на 17%.

Существует и другая проблема – слишком большая конкуренция среди ИТ-джунов. В начале 2025 г. CNews писал, что начинающих специалистов в России стало слишком много – компании начали тонуть в их резюме. При этом брать на работу начинающих они не спешат – им чаще нужны как минимум мидлы.

Виновный и последствия

Как сообщила ТАСС генеральный директор HRDirect Юлия Карпова, одна из причин происходящего с зарплатами ИТ-джунов – это повсеместное внедрение искусственного интеллекта. «Бизнес стал меньше инвестировать в долгосрочное обучение новичков, замещая часть позиций за счет автоматизации и внедрения ИИ-инструментов», – сказала она.

По ее прогнозам, подобное может негативно сказаться на наличии в стране достаточного количества более опытных ИТ-специалистов, поскольку мидлы, сеньоры и тимлиды вырастают именно из джунов.

«В долгосрочной перспективе сокращение количества вакансий для новичков может привести к вымыванию middle-сегмента», – добавила Юлия Карпова.

Также стоит отметить, что, не повышая зарплату джунам, работодатели с каждым разом требуют с них все больше. В июне 2026 г. CNews писал, что от начинающих специалистов теперь требуют навыков, характерных для сеньоров и даже тим-лидов. Причина все та же – нейросети. Они стали отлично выполнять работу, которую раньше делали джуны, и теперь начинающим нужно давать работодателям больше, чтобы те приняли их в штат или не уволили.

Там, где нет ИТ

Пока ИТ-джуны страдают от растущих требований и стагнирующих зарплатных предложений, за пределами российской ИТ-сферы открытых вакансий с хорошими зарплатами становится все больше. Как сообщили CNews представители hh.ru, к началу августа 2026 г. работодатели разместили на этой платформе свыше 945 тыс. вакансий, не забыв при этом существенно повысилть зарплатные предложения. Так, медианная предлагаемая зарплата по сравнению с началом 2026 г. увеличилась на 10%, до 89,4 тыс. руб.

Более того, вне ИТ-отрасли компании сосредоточились в первую очередь на поиске соискателей без опыта работы или со стажем до трех лет. Для них на hh.ru сейчас открыто около 560 тыс. вакансий против 85 тыс. для людей со стажем от трех до шести лет и 12 тыс. для тех, чей стаж превышает шесть лет.

Основной объем найма в России сегодня связан с массовыми профессиями, отметили в hh.ru. К примеру, больше всего вакансий открыто в сфере рабочего персонала (28%), причем спрос на этих специалистов с начала 2026 г. вырос на 67%. В число самых востребованных специалистов, которых работодатели накануне осени 2026 г. ищут чаще всего, вошли водители (45 тыс. вакансий), менеджеры по продажам (38,5 тыс.), продавцы (35,7 тыс.), разнорабочие (26 тыс.) и кладовщики (25,2 тыс. вакансий). При этом многие из них могут получать сотни тысяч рублей.

Так, у водителей и экспедиторов медиана предлагаемой зарплаты составляет 214,6 тыс. руб., у менеджеров по продажам и по работе с клиентами – 102,7 тыс. руб., у электромонтажников и техников-электриков – 156,3 тыс. руб., у разнорабочих – 119,2 тыс. руб.