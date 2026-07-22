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Мобильный интернет не работает, но цены повысим. В России новый этап удорожания сотовой связи

Российские операторы летом 2026 г. связи стали стремительно повышать цены на свои услуги. Некоторые подняли расценки сразу на 14%. Делает это не только «большая четверка», но и виртуальные операторы. При этом в стране по-прежнему массово блокируется мобильный интернет, то есть россияне не получают ту услугу, за которую заплатили. ФАС уже заинтересовалась новыми расценками операторов – расследование стартовало.

Абонент, позолоти ручку

В России устремились вверх тарифы на сотовую связь. Операторы стали предупреждать об этом своих абонентов летом 2026 г. путем отправки сообщений с уведомлением.

Цены выросли довольно существенно. Например, «Известия» приводят сообщение, полученное одним из операторов «большой четверки» – в нем говорится о росте цен на 12%.

Иными словами, рост, случившийся 1 июля 2026 г., подразумевает, что тариф, стоивший 1000 руб., отныне стоит 1120 руб., отмечает издание. И это еще не самый высокий показатель. Другой оператор из квартета федеральных задрал цену сразу на 14%. Стоимость одного из предложенных им тарифов вырастет с 550 до 637 рублей с 26 июля 2026 г.

При всем этом операторы продолжают на регулярной основе выключать россиянам мобильный интернет. В южных регионах страны такие блокировки происходят едва ли не на ежедневной основе, а в Москве не было мобильного интернета почти весь март 2026 г. В городе из-за этого не работали даже общественные туалеты, не говоря уже о банкоматах и службах такси и доставок.

Главное – правильно преподнести

Оператор, чьи расценки подскочили сразу на 12%, обосновал факт того, что его абонентам придется платить за связь существенно больше, сразу тремя факторами. Он упомянул инфляцию, рост своих расходов, а также изменение экономической ситуации.

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Yana Gorbunova / Unsplash
Реакцию большинства россиян на сообщение о повышении тарифов на связь предугадать несложно

«Мы актуализируем стоимость услуг с учетом общей экономической ситуации и рыночной динамики. Это продолжение пересмотра цен, прошедшего в начале года (2026 г. – прим. CNews). Сейчас изменения затрагивают архивные тарифы, подключение к которым уже закрыто. Это во многом те, стоимость которых заметно ниже актуального рыночного уровня и достаточно давно не пересматривалась, — заявили «Известиям» представители этого оператора.

Второй оператор, поднявший цены на 14%, подчеркнул, что пересмотрел условия оплаты только на тех тарифах, которые давно не индексировались. Повторяя за своим конкурентом, он заявил, что все дело в «общей экономической ситуации», а также в стоимости оборудования и деньгах, которые тратятся на эксплуатацию сети и электричество.

Подать плохой пример

Нынешнее повышение цен на услуги сотовых операторов – второе всего за семь месяцев 2026 г., и пока нет гарантии, что во второй половине года тарифы не вырастут вновь. В первый раз расценки поднялись на 10%.

Но если тогда масштабной индексацией тарифов занимались, по большей части, федеральные операторы, то сейчас их примеру решили последовать сразу несколько виртуальных операторов.

К таковым относятся компании, предоставляющие услуги сотовой связи, но не располагающие собственным оборудованием и арендующим чужое. В стране несколько десятков таких организаций – свой оператор есть у самых разных банков, в том числе у Сбербанка и «Т-Банка», у «Почты России» и многих других компаний, например, у «Яндекса».

Среди поднявших расценки виртуальных операторов оказался Yota – некоторые его тарифы с 18 июля 2026 г. подорожали на примерно на 16,5%, рассказал изданию один из абонентов этого оператора. Причина – в стремлении Yota сделать тарифы соответствующими условиям рынка, указано в сообщении, которое получают абоненты в личном кабинете.

Виноваты сами абоненты. Или нет

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что одна из причин повышения цен – это рост нагрузки на сотовую сеть на фоне того, что россияне стали звонить чаще. Такого мнения придерживается, в частности, эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков.

Вот только звонков стало больше в результате ограничений работы мессенджеров, подчеркивает Яблоков. Как сообщал CNews, в августе 2025 г. россиян принудительно лишили возможности звонить через Telegram и другие иностранные мессенджеры.

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«Причины этого повышения носят комплексный экономический характер. Основной фактор – изменение ставки НДС. Кроме того, операторы указывают на общий рост инфляции, значительное увеличение операционных расходов, включая затраты на закупку и обслуживание оборудования, а также на необходимость постоянных инвестиций в развитие и модернизацию сетевой инфраструктуры», – добавил Олег Яблоков.

По прогнозам эксперта, к концу 2026 г. цены на мобильную связь в России вырастут на 15-20% год к году. Он добавил, что рост тарифов может затронуть до 25% всех абонентов и в первую очередь тех, кто пользуется архивными тарифными планами.

А вы госдолг США видели?

Российское Минцифры пока не видит особых проблем в новом витке повышения цен на сотовую связь в России. В ведомстве уверяют, что в России сотовая связь одна из самых доступных в мире, пишут «Известия». С какими странами ведется сравнение, в Минцифры не уточняют.

«Позиция министерства остается неизменной: любое повышение стоимости должно быть обоснованным. Минцифры вместе с ФАС внимательно следит за ценами на телеком-услуги. При подозрении на нарушения в части тарифообразования оперативно проводится проверка», – указали изданию в ведомстве.

Федеральная антимонопольная служба России уже приступила к анализу экономической обоснованности повышения тарифов и «при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования», отмечает издание.

Подобные меры ФАС предпринимает часто и почти всегда успешно. Операторы, привлекшие внимание ФАС повышением тарифов, нередко вынуждены возвращать расценки к прежним значениям и заплатить штраф.

Геннадий Ефремов

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