В МТУСИ разрабатывают систему автоматического управления и мониторинга сетевой инфраструктуры

С развитием современных инфокоммуникационных сетей появилась потребность разворачивания, настройки (конфигурирования) и переконфигурирования большого количества устройств за минимальное время и без ошибок. Ручное конфигурирование и императивный подход занимает продолжительное время, подвержено ошибкам и неэффективно при большом объеме инфраструктуре, а также не имеет возможности структурированного хранения информации о сети и версионирования. Доцент кафедры СиСФС Бужин Игорь Геннадьевич совместно с ассистентом Гнездиловым Владиславом Станиславовичем разрабатывают программный комплекс для управления, мониторинга и описания сетевой инфраструктуры через конфигурационные файлы на основе подхода «Инфраструктура как код» (IaC). Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Данная система будет позволять осуществлять сборку конфигурации устройств сетевой инфраструктуры, валидацию и тестирование конфигурации, доставку на оборудование и верификацию, сбор метрик и состояния оборудования, отслеживание сбоев и ошибок, адаптивную конфигурацию и реагирование на события мониторинга, возможность конфигурации на основе no-code решения, отображения текущего состояния сети и иметь в своем составе IPAM/DCIM-систему. В основе разрабатываемой платформы лежит консистентность данных о текущем состоянии сети на каждом этапе воркфлоу.

«Конечный продукт может быть направлен на работу с аппаратно-программными сетевыми устройствами, в том числе и отечественного производства, с SDN-решениями, с VPS, а также с Container Network Interface (CNI) Kubernetes», — сказала зав. кафедрой «Сети и системы фиксированной связи» МТУСИ, к.т.н., доцент Вероника Антонова.

В процессе развития системы будут также доступны такие функции, как event-driven модель реконфигурации на основании данных о мониторинге, отображение текущего состояния сети, построение карты сети на различных уровнях.