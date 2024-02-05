В МТУСИ разработали методику применения гаджетов на занятиях по физической культуре

Студенты являются локомотивом российского прогресса, поэтому физическая подготовка и выносливость будущих специалистов становится ключевым фактором в развитии здорового поколения. Регулярные занятия физической культурой позволяют всегда быть в тонусе во время учебного процесса. Примечательно, что занятия спортом в вузе являются обязательным в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Преподаватели кафедры «Физическое воспитание» МТУСИ разработали методику по работе с гаджетами, которые позволяют повысить интерес обучающихся к занятиям физической культуре. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Разработанная техника способствует решению образовательных и рекреационных задач, включает в себя описание работы с несколькими популярными устройствами: Bluetooth-наушники, смарт-скакалка, умные гантели, умные кроссовки и др.

Bluetooth -наушники, устройство широко распространено среди студентов МТУСИ. Они используются чаще всего при сдаче теста физической подготовленности на длинные дистанции (2 тыс. и 3 тыс. м).

Смарт-скакалка, которая считывает время и количество сделанных прыжков. Полезное устройство, учитывая, что в Программах по дисциплине есть тест «прыжки на скакалке», где студентам необходимо выполнить 130 прыжков за одну минуту. Имея такой предмет, отпадает необходимость в механическом подсчете количества проделанных прыжков.

Умные гантели становятся популярными у обучающихся МТУСИ своими многофункциональными приложениями и надежной конструкцией.

Они считывают выполненные повторения и передают данные на телефон. Кроме того, если задать нужное количество повторений, то гантели будут считывать их и подавать сигнал при достижении цели.

Во время первенства МТУСИ по легкоатлетическому кроссу, где участвовало более 150 человек с сожалением был выявлен очень низкий процент участников, который демонстрировал рациональную технику бега и в соответствующей именно для бега обуви. Поэтому применение умных кроссовок для здорового и правильного бега рекомендовано в разработанной методике по работе с гаджетами на занятиях по физической культуре университета.

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«Использование современных гаджетов, улучшающих тренировочный процесс за счет современных технологий, принесло большую пользу в работе со студентами вуза. Данные приспособления хорошо подходят для студентов, ведущих здоровый образ жизни и обучающихся с ограничениями по состоянию здоровья, а также спортсменов, выступающих на Московских Спортивных Студенческих играх», — сказал заведующий кафедрой «Физическое воспитание» МТУСИ, доцент, к.п.н., Андрей Саблин.

Используя современные технические средства и мобильные приложения, обучающийся втягивается в процесс систематических занятий и тем самым отмечается повышенный интерес и мотивация к ним. Студенту хочется познавать свой организм, повышать свои ресурсные возможности, следить за динамикой роста своих достижений.

Это подтверждают и результаты опроса, которые показали, что процент желающих пользоваться данными техническими средствами среди студентов с первого по третий курс МТУСИ составляет до 70%, желающих изучать и внедрять данные гаджеты в самостоятельной работе составляют до 45%, но вот на покупку данных гаджетов у студентов, как правило не хватает средств.

Стоит отметить, что предложенная преподавателями МТУСИ методика применения гаджетов может являться только вспомогательными средствами при занятиях физической культурой и спортом. Успешная сдача обязательных тестов по предмету физическая культура зависит, прежде всего, от самого студента, от его целеустремленности, настойчивости, воли, стремления и трудолюбия.