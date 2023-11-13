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В МТУСИ разработали ПО для разметки речи

Сотрудники научно-исследовательского отдела «Прикладное и системное ПО» МТУСИ разработали программное обеспечение для разметки речи, которое является единственным российским открытым решением в этой области. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Программное обеспечение для разметки речи играет важную роль в развитии речевых технологий. С его помощью исследователи и разработчики могут создавать и улучшать системы распознавания речи, машинного перевода, голосовых ассистентов и др. Открытой исходный код программы позволяет совместному сообществу работать над улучшением и расширением функциональности этого инструмента.

МТУСИ приглашает всех заинтересованных лиц присоединиться к этому проекту, внести свой вклад в его развитие. Данное решение теперь доступно в Open Source, поэтому любой желающий может воспользоваться этим инструментом бесплатно.

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