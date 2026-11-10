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Мажорин Григорий
СОБЫТИЯ
|10.11.2026
|Создан трехкубитный квантовый процессор с рекордной точностью 1
|08.05.2024
|Российские физики разработали способ ускорения квантовых вычислений 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Мажорин Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 1
|DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
|IonQ 10 1
|Google LLC 12858 1
|IBM - International Business Machines Corp 9724 1
|Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1733 1
|Физика - Physics - область естествознания 2983 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1311 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.