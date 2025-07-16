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Кавокин Алексей


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Физики СПбГУ создали микрорезонатор с рекордной для Европы эффективностью 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кавокин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12030 1
МФ технологии - МФТ 37 1
IBM - International Business Machines Corp 9488 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1091 1
Аналоговые технологии 2809 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10998 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4344 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 245 1
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 64 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 505 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3423 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 10 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1396 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16472 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 593 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21371 1
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Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 407 1
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 51 1
Галлий - Gallium - химический элемент 338 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 1
Физика - Physics - область естествознания 2726 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 576 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
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