«Ростех» рассказал об ИТ-импортозамещении в Корпорации

Госкорпорация «Ростех» в рамках импортозамещения информационных технологий создает на своих предприятиях и холдингах структуры по отработке отечественных программных и аппаратных решений. В этих структурах работают специалисты с большим опытом, прошедшие сертификацию на работу с наиболее успешными западными ИТ-продуктами. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Ранее в российской промышленности повсеместно применялись типовые западные ИТ-решения от крупных вендоров, таких как Microsoft, VmWare, HP, Cisco и др.

«Сегодня в штате у нас работают специалисты с западными сертификатами и большим опытом, но те решения, которые предлагает рынок, по объективным причинам не соответствуют ни функционалу, ни уровню доверия в части надежности. В этой связи повсеместно, на базе крупных корпораций и холдингов, создаются структуры, занимающиеся изучением отечественных решений: центры апробации, департаменты по тестированию, технопарки и так далее по списку», – сказал заместитель директора департамента по цифровой трансформации госкорпорации «Ростех» Антон Поликарпов.

По словам Поликарпова, для формирования нового рынка ИТ в России сложно переоценить вклад этих подразделений, так как они помогают производителям программного и аппаратного обеспечения за счет экспертизы по улучшению продуктов и сервисов, а также проверяют, будут ли работать их решения совместно с другими.

Эти небольшие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ведущиеся специализированными коллективами в холдингах и на предприятиях «Ростеха», служат инвестицией в общее дело – формирование зрелого ИТ-рынка в России.

Кроме того, эта работа позволяет выявлять надежных и ненадежных производителей в области программного и аппаратного обеспечения.

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Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.