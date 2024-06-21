«Ростех» впервые показал испытания боевого робота «Импульс-М»

Компания «Гумич» при участии «Ростеха» разработала универсальную роботизированную гусеничную платформу «Импульс-М». На нее можно устанавливать различные боевые модули, например, противотанковый, оснащенный ракетами. Испытания платформы с ПТРК запланированы на ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

«В комплексе «Импульс-М» реализованы различные виды связи оператора с роботом, что должно обеспечить его высокую устойчивость к помехам в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы противника. Элементы искусственного интеллекта и система технического зрения позволяют комплексу при обрыве связи самостоятельно возвращаться на базу при полной потери связи с оператором», – сказали представители «Ростеха».

Кроме ударного варианта с боевыми модулями, робот может применяться для доставки противотанковых мин, а также использоваться для гражданских целей в различных областях хозяйства.

Длина «Импульса-М» – чуть более двух метров. По горизонтальной поверхности дрон перевозит груз массой около тонны. В подъем 30 градусов он способен поднять 500 кг груза, а на прицепе тянет до полутора тонн. Гусеничное шасси робота отличает высокая надежность и ремонтопригодность в полевых условиях. Так, робот может продолжать движение без нескольких катков.

«В рамках испытаний «Импульс-М» прошел различные ходовые тесты – движение по пересеченной местности, преодоление бродов и траншей. Также робот поднимал груз в горку длиной несколько десятков метров и преодолевал с ним брод с имитацией выхода на пологий берег», – отметили представители «Ростеха».