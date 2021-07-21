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«Швабе» показал авиасистему для противопожарного мониторинга

Малогабаритная стабилизированная система предприятия холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех с воздуха обнаруживает очаги лесных и подземных пожаров в условиях задымленности и полной темноты.

Система имеет форму шара и крепится на любой авианоситель – корпус вертолета, самолета или беспилотника, и вращается в диапазоне 360°. Очаги пожаров и иные тепловые объекты она находит с высоты нескольких километров над уровнем земли благодаря тепловизору, работающему в дальнем инфракрасном спектре 8–14 мкм. В контуре «Швабе» авиасистема производится в рамках реализации программы по диверсификации.

«Оборудование такого и подобного профиля подходит для летательных аппаратов всех видов и востребовано в работе профильных служб, включая МЧС и “Авиалесохрана”. По аналитике Рослесхоза, за пять прошедших месяцев этого года площадь лесных пожаров в России сократилась в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. Мы как производители профильного оборудования можем сказать, что вклад в такой результат, безусловно, вносит и модернизация техсредств авиации, а во многом и расширение географии их применения», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

С воздуха система передает детальное изображение наблюдаемого объекта, по которому можно определить характер и силу пожара, а также координаты места, где расположен очаг возгорания. Вместе с тем на удалении в несколько километров она способна распознать автомобиль, группу людей и отдельного человека.

В состав системы входят информационные датчики – тепловизор и телевизионная камера, за счет которых поставленные задачи выполняются днем, ночью, в условиях дымки и тумана или в полной темноте. Ее отличительная особенность – специально разработанная пространственно-стабилизированная платформа, куда интегрированы датчики. Платформа установлена внутри шара и позволяет получать высококачественные изображения при любых механических вибрациях, неизбежно присутствующих на борту летательного аппарата.

Данная авиасистема подходит для технического мониторинга нефтепроводов и линий электропередачи (ЛЭП), мониторинга дорожной обстановки в ходе полицейского контроля, массовых мероприятий и в целом круглосуточного обзора местности. В зависимости от назначения наряду с воздушными средствами ее носителем может быть и морские суда или автомобиль.

Владимир Бахур

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