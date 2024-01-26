Предприятие «Швабе» разработало дублер сигнала светофора

Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали и протестировали новый модуль для светофоров. Новая система предназначена для синхронного дублирования цветового сигнала светофора на стойки и опоры. Это повысит безопасность движения на дороге, особенно при плохой видимости.

Модуль производства Уральского оптико-механического завода им Э. С. Яламова (УОМЗ) состоит из влаго- и пылезащищенного профиля со светодиодами и блоком питания, который подключается к дорожному контроллеру. Разработка может быть использована с любым дорожным контроллером, в том числе в контуре интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Благодаря дублеру сигналы светофора будут лучше видны во время осадков и тумана.

«Наш модуль оснащен универсальными креплениями, благодаря чему значительно упрощается монтаж оборудования. Кроме того, повторитель сигнала имеет функцию защиты от ложного срабатывания в условиях незащищенной электросети. Эти и другие характеристики устройства позволят сделать движение на дорогах более безопасным», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

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Повторитель сигнала светофора можно использовать в различных условиях и климатических зонах с температурным режимом от -40°С до +60°С.

В ближайшее время модуль будет протестирован на дорогах Екатеринбурга. Опытную эксплуатацию планируют завершить в первом квартале 2024 г.