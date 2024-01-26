Разделы

Инфраструктура
|

Предприятие «Швабе» разработало дублер сигнала светофора

Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» разработали и протестировали новый модуль для светофоров. Новая система предназначена для синхронного дублирования цветового сигнала светофора на стойки и опоры. Это повысит безопасность движения на дороге, особенно при плохой видимости.

Модуль производства Уральского оптико-механического завода им Э. С. Яламова (УОМЗ) состоит из влаго- и пылезащищенного профиля со светодиодами и блоком питания, который подключается к дорожному контроллеру. Разработка может быть использована с любым дорожным контроллером, в том числе в контуре интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Благодаря дублеру сигналы светофора будут лучше видны во время осадков и тумана.

«Наш модуль оснащен универсальными креплениями, благодаря чему значительно упрощается монтаж оборудования. Кроме того, повторитель сигнала имеет функцию защиты от ложного срабатывания в условиях незащищенной электросети. Эти и другие характеристики устройства позволят сделать движение на дорогах более безопасным», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов
Цифровизация

Повторитель сигнала светофора можно использовать в различных условиях и климатических зонах с температурным режимом от -40°С до +60°С.

В ближайшее время модуль будет протестирован на дорогах Екатеринбурга. Опытную эксплуатацию планируют завершить в первом квартале 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

В России хотят отключать майнерам криптовалют электричество на срок до 500 часов в год

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Цены на российский софт выросли и продолжат расти в 2024 году

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Цены на услуги ЦОД растут второй год подряд

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще