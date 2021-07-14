«Швабе» зарегистрировал программу для выявления дефектных пикселей в фотоприемниках

Программа для формирования карты дефектных пикселей фотоприемного устройства (ФПУ) разработана и применяется на предприятии холдинга «Швабе» в Казани. Сегодня она задействована на этапе входного контроля и тестирования ФПУ для тепловизоров различного назначения.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ получили инженеры-разработчики Научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО) в составе «Швабе». Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет оператору сформировать карту дефектных пикселей ФПУ при автономном включении на этапе входного контроля.

«В своей работе мы, как правило, используем собственное ПО, также разрабатываемое нашими специалистами под конкретные нужды предприятия. В данном случае эта программа позволит оценить количество дефектных пикселей ФПУ и составить их карту без установки ФПУ в тепловизионный прибор. Таким образом, программа позволяет повысить качество контроля ФПУ и, соответственно, качество конечной продукции», – сказал генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев.

Этапы обработки данных включают в себя следующие функции: вычисление коэффициентов и проведение последующей коррекции неоднородности элементов ФПУ, линейное и нелинейное контрастирование, медианную фильтрацию для снижения уровня шума, вычисление среднего значения и абсолютного отклонения значения яркости пикселя и др.

Входными данными программы являются цифровые изображения, полученные с ФПУ на различных температурах черных тел. А выходными данными – карта дефектных пикселей ФПУ.

Сегодня НПО ГИПО – это крупнейший в России производитель дифракционной оптики, а также научно-производственный центр федерального значения в сфере комплексных исследований фундаментального, поискового и прикладного характера. На его базе ведутся разработка и производство оптико-электронных систем, комплексов и отдельных приборов, в том числе тепловизионных устройств различного назначения.