«Швабе» готовит проект запуска производства полупроводниковых пластин для изделий микроэлектроники

Предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» готово приступить к организации производства полированных пластин из кремния диаметром 150 и 200 мм. Инициатива поможет российским производителям микроэлектронных модулей решить проблему зависимости от зарубежных материалов. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

В качестве исполнителя по проекту рассматривается предприятие «Германий». Планируется задействовать профильное оборудование, производственные площади и технологический задел в механической обработке полупроводниковых материалов. Идея возникла в рамках программы «Вектор». Концепцию представила молодой специалист Дарья Колосова – она прошла первый этап отбора и попала в топ-30 участников, которые успешно показали себя в ряде диагностических инструментов.

«Для потенциальных российских потребителей микросхем преимуществом будет являться срок поставки, отсутствие импортного таможенного декларирования и при этом полное соответствие продукции мировым аналогам. На сегодняшний день в стране имеются предприятия, которые занимаются не только переработкой кремниевого сырья, но и выпуском кремниевых пластин. Однако качество таких пластин не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к производству интегральных микросхем. Поэтому и ввиду того, что технологии обработки пластин из германия и кремния аналогичны, возникла идея реализации отдельного, импортозамещающего, проекта», – сказала генеральный директор предприятия «Германий» Татьяна Павлюк.

Предприятие «Германий» сосредоточено на производстве германия и его соединений, а также на технологии обработки полупроводниковых пластин.

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Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2022 г. портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составил порядка 2600 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше шести тысяч наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.