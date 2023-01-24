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«Швабе» модернизировал линейку телескопов с применением 3D-технологий

В Подмосковье модернизированы корпуса и бленды для телескопов с помощью аддитивных технологий. Облегченными элементами из углеволокна Лыткаринское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» будет оснащать оптические приборы премиальной астрономической линейки.

Аддитивные технологии для создания телескопов на своем производстве ввел Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС). В отличие от традиционных телескопы из новых материалов на 40–50% легче аналогов из металла и позволяют сократить время термической стабилизации в несколько раз.

«Применение ультрасовременных материалов и технологий позволит создавать те же высокофункциональные телескопы. Однако новейшие модели будут существенно легче и технологичнее. Снижение веса и времени на термическую стабилизацию телескопа особенно важно для выездных сеансов астронаблюдений», – сказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Промышленные 3D-принтеры задействуют в серийном выпуске модельного ряда новых телескопов «Астро-Апо» на базе объективов-апохроматов с разным диаметром и светосилой: 100/8, 105/6.2, 123/6 и 130/6. Из углеродного волокна теперь будут производиться корпуса и бленды каждого из них. Состав является оригинальной российской разработкой и обладает прочностью, превышающей прочность материалов на основе карбона. Покраска корпусов ведется с использованием современных, устойчивых к царапинам и другим внешним воздействиям покрытий.

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Телескопы линейки «Астро-Апо» имеют в своем составе двухскоростные фокусеры повышенной грузоподъемности собственной разработки, но по специальному заказу могут быть адаптированы к фокусерам всех мировых производителей. С помощью телескопов линейки «Астро-Апо» пользователи могут наблюдать и фотографировать свыше 100 небесных объектов – это планеты, звездные скопления, а также эллиптические и спиральные галактики и разные виды туманностей.

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