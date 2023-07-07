SWIR-камеры «Швабе» помогают анализировать горную породу и сортировать мусор

Московское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» в рамках сотрудничества с российской компанией «Аксалит софт» осуществляет поставку собственных SWIR-камер. Их устанавливают на оптические сепараторы для автоматической сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) и на сканирующие установки для анализа горной породы.

В первом случае интегрированная в общую систему камера, созданная специалистами государственного научного центра РФ НПО «Орион», помогает выяснить, из какого материала изготовлен тот или иной предмет. Затем с помощью искусственного интеллекта производится механическая сортировка ТКО. Благодаря автоматизации процесса до 99% повышается качество сортировки и увеличивается ее скорость.

Во втором случае SWIR-камера используется при анализе образца горных пород. Система за 5-7 минут сканирует образцы и создает цифровой двойник керна. Программное обеспечение в автоматическом режиме определяет породу, структуру, минеральный состав и размер зерен исследуемого материала. Это позволяет дать оценку степени трещиноватости и других характеристик всего керна. Данная система многократно ускоряет процесс анализа – человек выполнит подобную работу за 2-3 часа.

В систему интегрировано программное обеспечение (ПО) ГНЦ РФ НПО «Орион». Оно позволяет управлять процессами работы SWIR-камеры и получать горизонтальные и вертикальные профили изображения. Также на основе готового набора команд возможно создание собственного ПО для дальнейшей разработки различных методов анализа образцов ТКО либо горных пород.

«В подобных отраслях наша камера используется впервые. Сегодня мы видим пример успешного импортозамещения, а учитывая превосходящие иностранных конкурентов технические характеристики оборудования, и импортоопережения. Разработка современного промышленного оборудования – это задача, поставленная правительством, которая успешно выполняется», – отметил генеральный директор ГНЦ РФ НПО «Орион» Вадим Старцев.

Автоматические сепараторы и сканирующие установки практически полностью состоят из отечественных компонентов. Это оборудование создано в рамках реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Геология. Возрождение легенды». Предприятия холдинга активно поддерживают данные инициативы и участвуют в государственных программах.