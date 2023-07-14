Предприятие «Швабе» и резидент «Сколково» договорились о совместном развитии спутниковой геодезии

Уральское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» и резидент «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в области спутниковой геодезии. Стороны будут заниматься импортозамещением, научными исследованиями и внедрением инновационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

По условиям соглашения, на мощностях Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) планируется производить современную аппаратуру, разработанную специалистами компании «4ГНСС» – резидента инновационного центра «Сколково». Новый партнер УОМЗ специализируется на создании оборудования, использующего сигналы глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), в том числе ГЛОНАСС.

Документ о сотрудничестве подписали директор департамента продвижения и продаж гражданской продукции УОМЗ Андрей Новицкий и технический директор компании «4ГНСС» Денис Шелаев.

«Подписанное соглашение – стратегический шаг, который предоставит новые возможности для развития отечественной спутниковой геодезии. Сотрудничество в этой сфере будет полезно и другим отраслям промышленности, например, горнодобывающей и нефтегазовой. Импортозамещение требует оперативных технологичных решений, их мы и планируем совместно разрабатывать», – сказал Андрей Новицкий.

«Наше взаимодействие позволит наладить массовое производство моноблочного навигационного ГНСС-приемника. Сегодня существенная часть такого оборудования или комплектующих для него поставляется из-за границы. Кооперация нашей компании с УОМЗ в этом направлении позволит сделать отечественный ГНСС-приемник более доступным для широкого рынка», – отметил Денис Шелаев.

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Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова занимается деятельностью по созданию и модернизации различного оборудования: от уличных светильников и светофоров до медтехники. Компания «4ГНСС» разрабатывает, производит и поставляет высокоточное оборудование спутниковой навигации.

Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2022 г. портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составил порядка 2600 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6000 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира.

Госкорпорация «Ростех» – российская промышленная компания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.