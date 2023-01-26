«Швабе» поставил российским заказчикам свыше 800 дифракционных решеток

«Швабе» поставил российским заказчикам свыше 800 дифракционных решеток. Оптическую продукцию холдинга госкорпорации «Ростех» на внутреннем рынке с начала 2022 г. получили профильные отечественные компании Северо-Западного, Уральского и Центрального федеральных округов.

Производством дифракционных решеток среди организаций холдинга занимается НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО) из Казани. На долю НПО ГИПО приходится около 70% всей дифракционной оптики в России. В 2022 г. крупные партии изделий предприятие поставило заказчикам из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сергиева Посада.

Сама дифракционная решетка представляет собой оптическую подложку, на поверхность которой нанесено множество штрихов шириной порядка одного микрометра. Такие изделия нашли широкое применение в спектральных приборах различного назначения. Например, в монохроматорах и спектрофотометрах для выделения монохроматического света, в интерферометрах в качестве делителя пучков излучения и в другом оборудовании, которое используется, в том числе, для картографирования в интересах сельского хозяйства и геологии, изучения качества воздуха, оценки состояния почвы и для решения иных экологических задач.

«Дифракционная оптика нашего предприятия традиционно пользуется высоким спросом. Со многими заказчиками нас связывает длительное сотрудничество, что свидетельствует о качестве и конкурентоспособности данной продукции. В прошлом году объем реализованных на внутреннем рынке изделий составил 867 единиц», – сказал генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев.

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Выпуск дифракционных решеток НПО ГИПО ведет с 1984 г. За последние три года на российском и зарубежном рынках предприятием реализовано свыше 3,7 тыс. единиц такой оптики.