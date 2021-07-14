МТС запустила систему умного видеонаблюдения на нефтегазпромысле «Лукойл-Пермь»

МТС и ООО «Лукойл-Пермь» запустили совместный комплексный проект цифровизации производственной площадки на месторождении. Комплекс инновационных цифровых систем МТС поможет обеспечить безопасность и удаленное управление производственными процессами на Павловском нефтегазовом месторождении, сократить время выявления и реагирования на внештатные ситуации в среднем в три раза.

Комплексный цифровой проект, реализованный на одной из дожимных насосных станций (ДНС) Павловского нефтегазопромысла Пермского края, состоит из ряда инновационных решений.

Система видеоаналитики включает радары и камеры, установленные на внешних и внутренних контурах производственной площадки. Технология интеллектуальной обработки в режиме онлайн фиксирует любое перемещение людей и транспорта в границах территории и определяет их количество. При подъезде автотранспорта система определяет и распознает государственный номер автомобиля. Система видеоаналитики также распознает биометрические данные посетителей объекта и ранжирует их по критерию «свой-чужой». При пересечении границ объекта и отсутствии человека в согласованной базе технология фиксирует нарушителя и своевременно информирует оператора системы. Видеоаналитика контролирует движение нарушителя и передает видео на удаленный сервер.

Во внутреннем периметре площадки система распознает и фиксирует оставленные более чем на 15 секунд предметы. В этом случае система оповещает оператора о нахождении на территории производственной площадки посторонних предметов.

Система тепловизионного контроля помогает вовремя предотвратить возгорание, определяет повышение температуры до критической и направляет информацию оператору, который обеспечивает необходимые меры промышленной безопасности в соответствии с инструкцией. Снабженная тепловизорами система видеоаналитики определяет перегрев оборудования, что позволяет дежурным сотрудникам оперативно предпринимать меры для сохранения работоспособности оборудования.

«Мы рады возможности реализовать такой интересный проект для нашего партнера «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», вместе с которым мы активно тестируем и внедряем цифровые решения в сфере индустрии 4.0. Сегодня мы запустили комплексный цифровой продукт по умному управлению безопасностью нефтедобывающего объекта. Это уникальная история для отрасли не только в Пермском крае, но и для всей страны. Установленная система позволяет удобно и оперативно контролировать все важные функции деятельности учреждения — безопасное нахождение на территории объекта сотрудников предприятия, исключение из периметра посторонних людей, предметов, транспорта, а также оперативно реагировать на перегревание оборудования, задымление или возгорание. Наша система показала свою эффективность и высокого оценена со стороны партнеров», — отметила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«В любой производственной цепочке самое приоритетное направление для нас – безопасность труда и соблюдение норм трудовой дисциплины. И здесь приходят на помощь цифровые технологии. Их внедрение позволяет не только оптимизировать рабочие процессы, но и защитить сотрудников предприятия, а также минимизировать производственные риски», — подчеркнул главный инженер ООО «Лукойл-Пермь» Игорь Мазеин.