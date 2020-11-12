«Ростелеком» покупает телекоммуникационный бизнес «Лукойла»

«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении компании «Лукойл-информ», представляющего телекоммуникационный бизнес группы «Лукойл» – одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. Структура сделки предполагает приобретение 50,1% долей в момент заключения сделки, а также предусматривает возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут, соответственно, на оставшиеся 49,9% долей в 2023 г. Итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности «Лукойл-информа» и составит не менее 2 млрд руб.

«Лукойл-информ» оказывает телекоммуникационные услуги и осуществляет информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий «Лукойла» в 53 регионах России, включая геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и сбыт. Согласно условиям заключенных соглашений, группа «Лукойл» сохранит в течение следующих пяти лет объем действующих договоров на телекоммуникационные и ИТ-услуги с «Лукойл-информ». Сделка позволит укрепить позиции «Ростелекома» в сегменте B2B, обеспечит создание центра компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора и предоставит возможность дополнительных продаж широкой линейки цифровых сервисов «Ростелекома» группе «Лукойл».

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко сказала: «Приобретение телекоммуникационных активов «Лукойла» усилит нашу конкурентную позицию в корпоративном сегменте, обеспечит реализацию ряда синергетических эффектов от объединения бизнесов, а также откроет широкие возможности для дальнейшего сотрудничества с одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира, в том числе в области построения цифровых решений с применением технологий промышленного интернета. Уже сейчас мы прорабатываем с коллегами из «Лукойла» новые инновационные проекты, а более тесная работа позволит нам нарастить собственные компетенции в сфере развития цифровых продуктов для компаний нефтегазового сектора».

Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко сказал: «В последние годы ввиду стремительной цифровизации и развития облачных технологий все больше крупных промышленных холдингов принимают решение о передаче своих телекоммуникационных подразделений операторам связи. Это позволяет, не инвестируя в развитие новых телекоммуникационных и ИТ сервисов, получить доступ к таким сервисам через экосистему оператора. Вследствие этого сделка интересна обеим сторонам как коммерчески, так и технологически. Совместная работа позволит оптимизировать и расширить спектр услуг для бизнеса группы «Лукойл», а в будущем нарастить предложение по портфелю цифровых продуктов для отраслей непрерывного производства».