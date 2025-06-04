Разделы

Цифровизация
|

Компании «ТрансТелеКом» и «Яндекс» договорились о сотрудничестве

«Яндекс» и АО «Компания ТрансТелеКом» заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах разработки, внедрения и совместного продвижения цифровых продуктов. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

В рамках соглашения стороны договорились о совместном тестировании и пилотировании различных продуктов и решений Yandex B2B Tech. Это новая бизнес-группа «Яндекса», развивающая технологии для корпоративного сектора. В числе потенциальных направлений партнерства – внедрение сервисов виртуального офиса «Яндекс 360» для работы сотрудников «ТрансТелеКома», управление большими данными, разработка технологий искусственного интеллекта и чат-ботов на базе технологии платформы AI Studio, в том числе технологии YandexGPT, создание многофункциональных платформ и порталов и др.

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки
безопасность

«В числе задач «Компании ТрансТелеКом» – максимально широкое применение сформированных компетенций для развития отечественных цифровых решений и сервисов. Яндекс, безусловно, одна из ведущих технологических компаний в России, и наше соглашение послужит хорошим импульсом для наращивания объема экспертизы, ресурсов и мощностей для создания, развития и внедрения новых ИТ-продуктов», – сказал заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

«Эксперты Yandex B2B Tech обладают большим опытом реализации ИТ-проектов для разных отраслей, в том числе в области телекоммуникаций. Практика показывает, что наиболее эффективно удается внедрять инновации в том случае, если мы строим долгосрочное сотрудничество. Это позволяет внимательно изучить потребности бизнеса, предложить лучшие решения и вместе создавать новые технологии, востребованные не только в конкретной компании, но и у всей отрасли», – сказала коммерческий директор Yandex B2B Tech Екатерина Звонкова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Сбербанк создал нового «сверхразработчика» софта

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2: Сети 5G в Москве обойдутся в 106 миллиардов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще