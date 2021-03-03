Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны новые функции

Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны три новых функции. Среди них авторизация через соцсети и возможность планировать сложные маршруты, покупая билеты сразу на несколько видов транспорта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Во-первых, появилась опция составления комбинированных маршрутов. То есть туристы могут планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Вторая новая функция — интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны. Третье обновление — авторизация на Russpass через соцсети и популярные онлайн-сервисы», — сказала Наталья Сергунина.

Благодаря возможности составлять комбинированные маршруты на Russpass пользователям не нужно заходить на несколько разных ресурсов, чтобы найти и забронировать билеты отдельно для каждого этапа путешествия. За них это сделает сервис. Он предложит оптимальный маршрут и транспорт — с учетом пожеланий туриста.

Интерактивная карта поможет путешественникам выбрать наиболее интересные локации и добавить их к запланированному маршруту. Авторизация в сервисе через крупнейшие отечественные и зарубежные онлайн-платформы делает его удобным как для пользователей из регионов, так и из других стран. Туристы могут зайти на Russpass через учетную запись «Вконтакте», Facebook, Gmail, «Яндекс.почта» или аккаунт на mos.ru.

Как подчеркнула заммэра, использование онлайн-инструментов в повседневной жизни — современный тренд. Цифровой вектор начинает превалировать и в туризме — люди охотнее выбирают билеты, гостиницы и экскурсии онлайн. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. Это позволит привлекать новых туристов и уверенно конкурировать за турпоток, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки.

Цифровой туристический сервис Russpass создан по инициативе правительства Москвы и запущен летом 2020 г. Недавно ему исполнилось полгода. За это время к его услугам обратились более 700 тыс. пользователей. Путешественникам доступно свыше 1,2 тыс. предложений, включая туры и авторские маршруты.

Соглашения о сотрудничестве с сервисом подписали почти все регионы России — 82 субъекта.

«Нижний Новгород и Москву связывает очень богатая история. Наше взаимодействие в сфере туризма и сегодня является для нас стратегическим, особенно в юбилейный для Нижнего Новгорода год — 800-летия. Я уверен, что наша совместная работа сделает праздник еще ярче», — отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Всего на данный момент у Russpass более 300 партнеров, включая около 100 туроператоров Москвы и других городов.