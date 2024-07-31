В Санкт-Петербурге на «ЭларСкан» оцифруют редкие и ценные экземпляры из фондов Театральной библиотеки

В Санкт-Петербургскую Государственную Театральную библиотеку поставлен профессиональный отечественный сканер «ЭларСкан А2-400РА». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

«Элар» и Театральная библиотека сотрудничают с 2004 г., начиная с работ по конверсии каталогов и картотек в формат машиночитаемых записей, оцифровки периодических изданий по искусству, оригинальных эскизов, а также архивных материалов. В 2024 г. в Театральную библиотеку поставили новый сканер «ЭларСкан А2-400РА», с помощью которого планируется создавать электронные копии ценных материалов из различных фондов.

«В фондах библиотеки хранится уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 54 языках мира. Общий объем превышает 600 тыс. единиц хранения, из них более 120 тыс. особо ценных и редких документов, – сказала директор библиотеки Анастасия Гай. – В секторе изобразительных материалов хранится большое количество альбомов гравюр, литографий архитектуры, театральных и национальных костюмов, жанровых сцен разных стран мира. Фонды доступны пользователям в читальных залах и на абонементе библиотеки. Также благодаря проектам по оцифровке уже более 40 тыс. документов оцифровано и входят в состав электронной библиотеки. С ними можно работать на компьютерах в читальных залах или удаленно. Электронные коллекции будут пополняться, в том числе и с помощью нового оборудования».

Новый сканер «ЭларСкан А2-400РА» позволит сотрудникам библиотеки бережно и в высоком разрешении сканировать разные виды сшитых и расшитых оригиналов формата до А2. V-образная колыбель регулируется под нужный формат и угол раскрытия, – 90, 120 или 180 градусов, позволяя сканировать оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.