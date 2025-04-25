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Яхин Вячеслав
|25.04.2025
|«Т-Банк» запустил сервис для отображения баланса мобильного телефона в банковском приложении 1
|28.12.2021
|«билайн» и Альфа-Банк представили «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту 1
Яхин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1790 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
|X5 Group - Перекрёсток 565 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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