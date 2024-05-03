«ВкусВилл» запустил доставку за 1 час по всей Москве

«ВкусВилл» запустил сервис бесплатной доставки в течение одного часа по всей Москве и в отдельных городах присутствия, ранее компания обещала доставить продукты в пределах двух часов. Ускорение доставки приносит рост числа заказов на 25-30% и положительно влияет на эффективность онлайн-канала для бизнеса, отмечают в компании.

С момента запуска онлайн-сервиса «ВкусВилл» обещает доставить заказ бесплатно и без минимальной суммы в течение двух часов, хотя среднее время доставки от сезона к сезону варьировалось от 65 до 80 минут. Летом 2022 г. началось тестирование круглосуточной доставки за 1 час в Москве по району Строгино при условии сохранения всех выгодных условий для покупателя. За 3 месяца эксперимента в дарксторе Северо-Западного округа выросло число заказов и выручка, увеличился приток новых покупателей и произошёл возврат из оттока. Результаты привели к однозначному выводу: покупателям «ВкусВилла» нужна бесплатная доставка за 1 час — масштабируем.

За 2023 г. более 30% заказов в пределах города курьеры доставили в сервисе за 1 час. На сегодняшний день все дарксторы «ВкусВилл» в Москве работают в ускоренном режиме, часовая доставка покрывает почти 100% районов столицы внутри МКАД. Сервис также частично доступен во всех регионах, где открыты дарксторы компании. Это 90 городов, среди которых: Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород, Сочи, Липецк, Псков, Самара, Брянск, Ульяновск, Тверь, Тула и другие.

Максим Сухиненко, управляющий доставкой «ВкусВилл», сказал: «Наша доставка — одна из самых популярных на рынке, каждый месяц больше 100 тыс. новых покупателей в онлайне, число заказов в день пробило планку в 400 тыс. Казалось бы, можно остановиться, но мы не привыкли стоять на месте и теперь стали в 2 раза быстрее, что идёт на пользу покупателям и бизнесу. Мы бросили себе вызов, и сегодня это не план, а реальность: «ВкусВилл» по Москве доставляется в течение часа бесплатно. При этом курьеров в команде в избытке, а число опозданий минимальное».

«ВкусВилл» пересмотрел ряд процессов и реализовал доработки для обеспечения часовой доставки по всей Москве и в отдельных регионах. Прежде всего, сеть дарксторов компании превысила 160 точек, новые склады продолжают открываться по всей стране. С начала 2024 г. запущены первые дарксторы в Екатеринбурге, Набережных-Челнах и Новороссийске, 17 складов открылись в Москве и области. Сформирован достаточный пул курьеров, успевающих доставлять в обещанные сроки. Также в часовой доставке за один рейс курьер доставляет теперь в 2 раза меньше заказов – 3-5, и снова возвращается на даркстор.

Благодаря развитию доставки за 1 час во «ВкусВилле» на 25-30% выросло число заказов и на 20% онлайн-выручка. Для «ВкусВилла» онлайн-канал остаётся прибыльным, несмотря на инвестиции, которые потребовались для ускорения. В 2024 г. компания нацелена развивать инфраструктуру сервиса, открывать больше дарксторов, расширять доступность в регионах и выходить на новые скорости. На нескольких дарксторах в Москве уже идут тесты бесплатной доставки за 45 и 30 минут.