Сбербанк подключил «Вкусвилл» к динамическому QR-коду

Сбербанк реализовал технологию оплаты покупок по динамическому QR-коду. Использовать ее могут клиенты в ряде магазинов сети «Вкусвилл». Для оплаты достаточно отсканировать QR-код камерой смартфона в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

Благодаря динамическому QR-коду покупателям больше не придется вводить сумму покупки вручную, что позволит исключить ввод некорректной суммы и сократить временные затраты на оплату товаров и услуг.

Модернизированное решение будет интересно не только предприятиям малого и микробизнеса, но и представителям крупнейшего ритейла, считают в Сбербанке.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка, сказал: «Сбербанк выступает драйвером новых технологий в ретейле. Внедряемые нами решения помогают создавать в России качественно иную розницу, улучшая и клиентский, и предпринимательский опыт. Для потребителя QR-код — это еще одна, а порой и единственная возможность оплаты, если предприниматель по каким-то причинам не хочет использовать традиционный эквайринг. Для владельца бизнеса — это способ сократить расходы на эквайринг и привлечь новых клиентов. Реализация совместного проекта с сетью "Вкусвилл» и внедрение технологии оплаты по динамическому QR-коду позволит более чем 53 млн пользователей "Сбербанка онлайн" перейти на новый уровень комфорта при совершении ежедневных покупок. В следующем году мы продолжим развивать эту технологию, которая будет широко использоваться компаниями экосистемы Сбербанка и нашими партнерами в различных отраслях».

Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам сети магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл», сказал: «Мы давно ведем работу над тем, чтобы нашим покупателям было максимально удобно пользоваться виртуальными картами программы лояльности "Давайте дружить". Так, в приложении "Вкусвилл" возможность сканировать динамический QR-код уже реализована и доступна – покупателю даже не нужно доставать свою карту и показывать ее кому-то в магазине. Возможность сканировать QR-код имеет большое значение не только для удобства, но и для безопасного совершения платежей в наших магазинах. Благодаря сотрудничеству со Сбербанком, у наших покупателей-клиентов Банка появился новый способ оплачивать свои покупки в несколько кликов через мобильное приложение "Сбербанк онлайн"»..

До 31 января 2020 г. действует акция, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки посредством сканирования QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», будут получать бонусы «Спасибо». Максимальный размер поощрения в рамках акции может достигать 5 тыс. бонусов «Спасибо».

Клиенты смогут получать бонусы «Спасибо» при оплате товаров и услуг по специальным QR-кодам «Плати QR», размещенным в торговых и сервисных предприятиях. Акция не распространяется на платежи по коммунальным и прочим услугам, осуществляемым по платежным квитанциям с QR-кодом.

На первом этапе сервисом оплаты по динамическому QR Сбербанка можно воспользоваться в ряде магазинов сети «Вкусвилл» в Москве и Московской области. В 2020 г. он будет тиражирован на всю сеть магазинов продуктов «Вкусвилл» по всей стране и станет доступен не только пользователям «Сбербанка онлайн», но и пользователям мобильных приложений банков, подключившихся к QR-платформе Сбербанка.