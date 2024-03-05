«Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой»

«Алиса» научилась делать комплименты по утрам, а статус доставки теперь доступен и у «ВкусВилл» — вышло большое обновление станций с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Станции с «Алисой» регулярно обновляются — обычно мы вам рассказываем об отдельных изменениях, но теперь хотим изменить формат. В конце каждого месяца мы будем собирать все новые функции в одном месте. По сути, каждый месяц у нас будет появляться большое обновление, которым мы сможем делиться с вами.

В февральском обновлении у пользователей появилась: статус доставки теперь работает еще и из «ВкусВилл»; возможность проигрывать напоминания на конкретно выбранных станциях; выполнение сценариев умного дома можно настроить не только по голосу, но и по его отсутствию, а еще теперь это работает на всех актуальных станциях; новое утреннее шоу: улучшенная система рекомендаций, комплименты от «Алисы» и еще больше мудростей дня; пользователи букмейта смогут включить аудиокнигу на станции с того места, где закончили слушать ее в приложении, и наоборот; появился режим бесшовного перехода между треками при воспроизведении музыки.

А еще серьезное обновление получила станция «Дуо Макс»: изменился дизайн клавиатуры и экрана погоды; добавились быстрые команды; LED-реакции стали разнообразнее; появилось голосовое управление YouTube; улучшили работу с плейлистами; добавили возможность изменения яркости экрана голосом.