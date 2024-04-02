«ВкусВилл» запустил бота на базе искусственного интеллекта, который подберет готовые блюда

«ВкусВилл» запустил бота-помощника «пИИрожок», который с помощью искусственного интеллекта помогает подбирать покупателям готовые блюда на основании их предпочтений.

Идея создание «пИИрожка» родилась в рамках мозгового штурма внутри креативной команды «ВкусВилла» во время проработки спецпроектов для рекламной кампании «Готовая еда», направленной на подсветку разнообразия кулинарии, представленной во «ВкусВилле». Во время брейншторма команда пришла к выводу, что во «ВкусВилле» представлено так много позиций готовой еды (более 1 тыс. c учетом ассортимента «Сгоряча»), что покупателям сложно разобраться и выбрать то, что им хочется именно сегодня. Решением стал бот, который с помощью наводящих вопросов помогает покупателю выбрать подходящее блюдо для любого приёма пищи.

Бот «пИИрожок» разработан на базе данных Postgres, а также микросервисной архитектуре на базе FastAPI и Redis. Они позволяют боту работать стабильно за счет надежного и масштабируемого бэкенда. За отзывчивость, вовлечённость и быстродействие внутри бота отвечает последняя библиотека Aiogram 3, которая дает возможность асинхронно обрабатывать запросы. За алгоритм подбора отвечает GPT-4 от OpenAI, а за разговорно-понимающие функции – YandexGPT. Сам бот работает на мощных выделенных серверах экосистемы Yandex Cloud. Со всей разработкой и запуском помогала команда AllSee.

Разработка бота заняла сравнительно немного времени: старт проекта был в середине февраля, а уже 18 марта покупатели получили доступ к «пИИрожку». Всё, что касается ботов и любых продуктов нейросетей, находится в постоянной доработке, на основании обратной связи от пользователей, поэтому данную версию помощника, строго говоря, нельзя считать финальной.

«Текушая реализация бота включает две части: первое – реализация бота, его отзывчивость, высонагруженность. И второе – интеллектуальные функции, то есть подбор блюд и разговор с пользователем. Основная задача, которая стояла перед нами – используя самую новую и мощную модель GPT в мире, GPT 4 от OpenAi, обработать огромную базу со множеством «сухих» категорий и перевести её в вопросы и ответы, которые позволяют судить о предпочтениях покупателей», – сказал Егор Красильников, CEO AllSee.team.

Алгоритм работы бота следующий: он задает ограниченное количество вопросов покупателю, и на основании нескольких ответов уже готов предложить ряд блюд. При этом у покупателя есть возможность продолжить общение с «пИИрожком» и углубить свои ответы. В таком случае подбор кулинарии будет более кастомизированный. Помощник присылает от одного до трех блюд, и пользователь может перейти на сайт «ВкусВилла» или мобильное приложение, чтобы оформить заказ. Также можно попросить бота сделать новую подборку блюд, если прежняя не понравилась. Внутри «пИИрожка» есть возможность поставить напоминание на следующий день, чтобы бот напомнил позавтракать или пообедать.

«Мы получаем обратную связь от наших покупателей, и благодаря ней уже сегодня знаем как можем усовершенствовать «пИИрожка». Некоторые сталкиваются с тем, что бот, как и все нейронки может быть необъективен. Мы мониторим все обращения, фиксируем и стараемся скорректировать. Конечно же, есть и обратная связь, что бот полностью угадал предпочтения», – сказала Елена Тимофеева, менеджер по маркетинговым коммуникациям «ВкусВилл».