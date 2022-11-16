В СК «Согласие» автоматизирован учет архивных реестров агентской документации при поддержке «Диасофт»

В страховой компании «Согласие» автоматизирован учет архивных реестров, содержащих информацию о документах агентов. Для решения этой задачи был выбран ранее установленный в страховой компании и доработанный специалистами «Диасофт» программный продукт «Журнал работы с агентами». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Insurance.

Новая функциональность продукта «Журнал работы с агентами» позволяет автоматизировать учет реестров в отдельных электронных журналах по каждому типу документов (агентский договор, договор возмездного оказания услуг, договор цессии, доверенность и т.д.), а также осуществлять поиск через форму фильтрации и строить печатную форму архивного реестра. В продукте предусмотрен учет нетиповых документов агентов, не заведенных в систему, настройка статусной модели реестров и разграничение прав доступа в зависимости от должности пользователя.

Использование новой функциональности продукта «Журнал работы с агентами» позволило сократить трудозатраты. Ранее сотрудники страховой компании вели учет документов с помощью Excel-таблиц и вводили необходимую из документов информацию вручную. Теперь сотрудники определяют критерии, на основе которых реестр будет автоматически сформирован.

Александр Шестаков, директор департамента информационных технологий, страховая компания «Согласие», сказал: «Ведение архивных реестров – трудоемкий процесс, который влияет на исполнение многих бизнес-процессов нашей компании. Совместная работа с «Диасофт» по автоматизации формирования архивных реестров позволила ускорить внутренние процессы, снизить трудозатраты и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором, а также перераспределить ресурсы в пользу решения первоочередных задач бизнеса».

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Максим Шельпяков, директор департамента «Страхование» компании «Диасофт», отметил: «Страховая компания «Согласие» – наш многолетний партнер, сотрудничество с которым продолжается более 10 лет. Благодаря слаженному взаимодействию команд мы успешно настроили обновленную версию продукта «Журнал работы с агентами», что уже дало свои плоды и позволило существенно сократить трудозатраты на учет архивных реестров».

Компании планируют и далее развивать сотрудничество в области автоматизации бизнес-процессов страховой компании, развитии и модернизации ее ИТ-систем.