В России за сотни миллионов строится система прогнозирования экономического развития страны

Министерство экономического развития за 269,8 млн руб. заказало разработку системы под названием «Экономика». Она позволит анализировать и прогнозировать социально-экономическое развитие страны, в том числе отслеживать эффективность реализованных субсидий. В ее состав войдут все системы министерства, доступ к ней организуют не только сотрудникам, но также организациям и гражданам.

Система «Экономика»

Как выяснил CNews, министерство экономического развития (Минэк) заказало создание единой информационной (ИС) системы для ведомства. На эти цели выделено 269,8 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

ИС под названием «Экономика» создается для анализа и прогнозирования социально-экономического развития страны. В том числе, в системе будет осуществляться мониторинг эффективности реализованных субсидий. Пользователями системы станут не только сотрудники министерства, но организации и граждане. «В ГИС предусмотрена и публичная часть, в которой будут содержаться информационно-аналитические материалы о состоянии отраслей экономики, социально-экономические показатели», — рассказали CNews в министерстве.

Открытый конкурс на создание ИС размещен 15 апреля 2022 г. на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 4 мая, итоги будут подведены 16 мая.

При создании ГИС будут учтены требования по преимущественному использованию отечественного программного обеспечения, сообщили CNews представители Минэка. Система будет создаваться в несколько этапов, стоимость следующих в министерстве не уточнили.

Пульс отрасли

ИС «Экономика» будет включать подсистему «Пульс отрасли» для анализа состояния отраслей экономики, в том числе в разрезе регионов. Согласно техзаданию, это оптимизирует предоставление сведений по различным секторам экономики, что повлияет на ускорение их анализа.

Минэк создает единую систему для прогнозирования экономразвития страны

Также в состав системы войдет подсистема государственной поддержки инновационной деятельности. В ней будет осуществляться сбор и аналитика данных о технологических предпринимателях, получивших господдержку.

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Помимо этого, единая система министерства будет осуществлять сценарное моделирование и прогнозирование социально-экономического развития.

Одна ИС вместо многих

В настоящее время большинство рабочих процессов Минэка обслуживаются разрозненными узкоспециализированными ИС, не объединенными в единую цифровую платформу, говорится в технической документации. В используемых системах также отсутствуют средства аналитической обработки, моделирования и визуализации отраслевой информации, включая системы искусственного интеллекта. Интеграция таких систем приведет к дублированию их функционала. В том числе, системы министерства не направлены на предоставление данных, необходимых для формирования аналитической информации в требуемом разрезе, следует из документов.

ИС «Экономика» позволит существенно сократить расходы в будущем на создание и развитие новых информационных систем, а также расширить публичный доступ к централизованной информации, говорится в техзнадании. ИС «Экономика» позволит министерству получить доступ к данным других ведомств в автоматическом режиме, исключить обмен информации с другими ведомствами «по почте» или «в рабочем режиме» а также концентрировать данные других систем, уже созданных в министерстве, подчеркнули представители Минэка.

«При хорошей реализации в ГИС соберутся структурированные стандартизированные качественные госданные, которые будут востребованы бизнесом всегда», — сообщил CNews замдиректора по федпроекту «Цифровое государственное управление», направление «Эффективное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Кирилл Емельянов. Он также подчеркнул, что в АНО «Цифровая экономика» готовы обсудить возможные механизмы и условия взаимодействия бизнеса и государства в этой связи.