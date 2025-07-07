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Индексная книга (каталог) CNews*
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Инновационная Экосистема Инносфера


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Университет «Иннополис» внедрит свои ИТ-решения на Урале с помощью платформ «Инносфера» и «Космос» 1
11.09.2024 ОЭЗ «Иннополис» и платформа «Инносфера» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Инновационная Экосистема и организации, системы, технологии, персоны:

ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15533 1
Халимов Ренат 9 1
Вольф Константин 1 1
Тян Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 964 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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