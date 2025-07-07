Получите все материалы CNews по ключевому слову
Инновационная Экосистема Инносфера
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|Университет «Иннополис» внедрит свои ИТ-решения на Урале с помощью платформ «Инносфера» и «Космос» 1
|11.09.2024
|ОЭЗ «Иннополис» и платформа «Инносфера» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
Инновационная Экосистема и организации, системы, технологии, персоны:
|ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 2
|ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
|Халимов Ренат 9 1
|Вольф Константин 1 1
|Тян Максим 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150548 2
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.