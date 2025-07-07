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Галимов Ильдар


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Университет «Иннополис» внедрит свои ИТ-решения на Урале с помощью платформ «Инносфера» и «Космос» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Галимов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:

Инновационная Экосистема - Инносфера 2 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 115 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6658 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2307 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54060 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69393 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5643 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15698 1
Бариев Искандер 15 1
Россия - Средний Урал 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 150984 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30641 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 202 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372541, в очереди разбора - 749975.
Создано именных указателей - 178507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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