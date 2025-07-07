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Галимов Ильдар
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|Университет «Иннополис» внедрит свои ИТ-решения на Урале с помощью платформ «Инносфера» и «Космос» 1
Галимов Ильдар и организации, системы, технологии, персоны:
|Бариев Искандер 15 1
|Россия - Средний Урал 86 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150984 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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