GitFlic 4.11: масштабное обновление для крупных команд, LDAP-синхронизация и расширенный REST API

«Группа Астра» выпустила новый релиз платформы для управления исходным кодом и организации процессов разработки GitFlic 4.11. Одним из ключевых нововведений стала поддержка массового импорта пользователей из LDAP. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Теперь администраторы могут подключить к платформе всю компанию без ручного добавления каждого участника. Дополнительно реализована гибкая синхронизация с LDAP — частота и параметры обновления данных настраиваются под нужды конкретной организации. Эти возможности доступны в редакциях Enterprise и Atlas.

В облачной версии появилась возможность подключать статических агентов напрямую в проектах. Релиз принес интеграцию с EvaProject — российским трекером задач для управления проектами. Разработчики теперь могут связывать коммиты и запросы на слияние с задачами из трекера, не покидая привычную среду. GitFlic последовательно расширяет экосистему совместимых инструментов, а интеграция с системами управления задачами остается одним из ключевых условий продуктивной командной работы.

Значительная часть обновления посвящена развитию REST API. Для администраторов добавлены два новых метода: добавление пользователя в проект от имени администратора и импорт пользователей из LDAP через API.

Расширены и существующие методы. Запросы на получение списка пользователей в проекте, команде и компании теперь возвращают роль каждого участника. Фильтрация конвейеров проекта дополнена поддержкой параметров branch и tag, что делает работу с CI/CD через API более гибко.

Добавлена настройка автозапуска конвейера при создании тега. Реализован редирект на директорию при отсутствии файла по прямой ссылке, а также возможность отключать проверку patch-файла. Доработан ряд внутренних механизмов платформы для повышения стабильности работы.

«В версии 4.11 мы сделали акцент на том, что действительно нужно корпоративным заказчикам: массовый импорт пользователей, гибкая синхронизация с LDAP и расширение REST API для автоматизации. Интеграция с EvaProject — еще один шаг к созданию бесшовной среды разработки. Наша цель заключается в том, чтобы GitFlic оставался платформой, которая одинаково удобна и для небольших команд, и для крупных организаций, где одновременно работают сотни разработчиков», — сказал Максим Козлов, технический директор платформы GitFlic.