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Axenix разработала схему реализации канбан на базе «1С:ERP»

Axenix разработала оптимальную схему снабжения производства по методу канбан в системе «1С: ERP Управление предприятием» с помощью автоматизации ряда ключевых бизнес-процессов. Решение позволяет увеличить эффективность метода канбан и снизить риск остановки производственных линий из-за нехватки ресурсов.

Канбан – один из наиболее востребованных подходов к организации бережливого производства и снабжения. Его основная идея: обеспечение каждой производственной линии необходимыми материалами вовремя и в достаточном количестве. В рамках концепции бережливого производства выделяют 7 основных видов потерь: ожидание, запасы, излишняя транспортировка, излишнее перемещение людей, излишняя обработка, а также перепроизводство и брак.

«На платформе «1С» существует ряд инструментов, позволяющих реализовывать, дополнять и развивать метод канбан», – сказала Александра Дубовская, специалист по внедрению программных решений Axenix.

Для поиска оптимальной реализации канбан на базе «1C:ERP» специалистам Axenix потребовалась не только техническая экспертиза, но и глубокий бизнес-анализ. Разработка была направлена на создание специальных цифровых инструментов и выстраивание четкой и понятной логики для конечных пользователей.

Решение, разработанное Axenix, в системе «1C:ERP» автоматически аккумулирует, обновляет и анализирует все данные при сканировании канбан-карт. Процессы канбан модифицированы и максимально приближены к информационной системе: именно она обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов компании – хранит, оперативно обновляет и обрабатывает данные о производственных участках, потребностях, обеспеченности компании.

Пилот решения был опробован в рамках проекта по локализации ИТ-инфраструктуры (переходу с SAP на «1С:ERP») крупной компании, занимающейся производством электротехники и микроэлектроники. Работоспособность выполненной разработки протестирована на предприятии, где около 80% всех материалов, используемых в производстве, обеспечиваются по методу канбан.

Основной задачей решения было обеспечение бесперебойного функционирования производственных линий и оптимизация используемой схемы. В ходе проекта была решена проблема повторного сканирования карт, обеспечена доступность для сотрудников актуальной информации о наличии материалов на складе.

Для организации оптимального маршрута в системе реализованы очереди подбора материалов с помощью их разделения как по весогабаритным параметрам, так и по времени начала цикла подбора. Построение оптимального маршрута на складе также осуществляется в соответствии со структурой склада.

«Мы уверены, наша разработка будет актуальна для крупных и средних производственных предприятий, особенно для компаний, переходящих с SAP ERP на «1С:ERP», поскольку она полностью обеспечивает функционирование процессов канбан и позволяет не только сохранить функционал, реализованный в зарубежной системе, но по многим направлениям его расширить и улучшить. Также данная реализация может быть интересна компаниям, которые только планируют реинжиниринг текущих бизнес-процессов на пути к бережливому производству», – сказала Александра Дубовская.

По ее словам, предложенная схема канбан на базе «1С:ERP» позволяет минимизировать пять из семи описанных в концепции бережливого производства видов потерь: ожидание, запасы, излишняя транспортировка, излишнее перемещение людей, излишняя обработка.

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