«МегаФон»: в мае 2024 г. спрос на аренду электросамокатов вырос на четверть

Аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая 2024 г. выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Чаще всего электросамокаты в аренду берут россияне 25-44 лет, а также пользователи 45+, которые впервые обогнали по размеру молодежную аудиторию. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе изучения обезличенных данных абонентов.

Уже по итогам марта 2024 г. посещаемость сервисов кикшеринга выросла почти на 30% в сравнении с тем же месяцем 2023 г. Снежное начало мая 2024 г. также не отбило у россиян желания кататься — интернет-трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели этого месяца вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г., а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики — россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.

Чаще арендовать электросамокаты все еще предпочитают мужчины (54%), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%. Наибольшую активность в сервисах кикшеринга проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всех гигабайт, потраченных в приложениях аренды электросамокатов.

В России первые проекты кикшеринга появились в 2018 г. в Москве. В 2019 г. самокаты ключевых сервисов стали доступны в Санкт-Петербурге. Сейчас география рынка аренды электросамокатов охватывает более 100 российских городов. Ожидается, что к 2025 г. общий парк самокатов в кикшеринге превысит 500 тыс. единиц.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.